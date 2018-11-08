UAF представляет модернизированные воздушные фильтры для самых жёстких условий эксплуатации

«Наши клиенты создают решения, которые должны надлежащим образом функционировать в самых разнообразных условиях, - отметил президент UAF Дэн Крупп (Dan Krupp). - Благодаря высокой производительности, малому падению напряжения, соответствию требованиям UL и гибкой конструкции, фильтры OSP Series 2 обеспечивают множество проектных вариантов для работы оборудования в условиях агрессивной среды».

OSP Series 2 представляет собой усовершенствованный вариант существующего OSP-фильтра UAF, на надёжные эксплуатационные характеристики которого полагаются ведущие телекоммуникационные провайдеры, производители энергогенерирующего оборудования, интерактивных информационных указателей и десятки разработчиков продуктов для «Интернета вещей» по всему миру. «OSP-фильтры от UAF обеспечивают превосходную защиту от влаги и аэрозольных загрязнителей для инфоматов и прочих устройств, предназначенных для коммуникации с жителями и гостями городов по всему земному шару, - отметил Крис Пича (Chris Picha), ведущий инженер-проектировщик UAF. - Мы очень довольны прогрессом, достигнутым нами при разработке OSP-фильтров второго поколения».

Изготавливаемые по индивидуальному заказу OSP-фильтры не допускают попадания пыли, косого дождя и соляного тумана в корпуса электронного оборудования, оснащённые системами прямого воздушного охлаждения. Монтажные шкафы телекоммуникационного, беспроводного, цифрового информационного и силового оборудования теперь могут оснащаться внешними системами воздушной вентиляции и охлаждения вместо дорогостоящих, неэффективных воздухо-воздушных теплообменников замкнутого цикла.

OSP-фильтры соответствуют отраслевым стандартам UL 900, GR 487, NEMA и классам защиты корпуса IP. Кроме уже имеющихся в продаже OSP-фильтров компания UAF предлагает своим клиентам и другие влагозащитные решения. Фильтры UAF Quadrafoam с гидрофобной сеткой обеспечивают защиту от влаги в низкопрофильных конструкциях. В ассортименте UAF представлены фильтрующие материалы в износостойких рамочных конструкциях, изготовленных из металла или огнестойкого, гибкого полипропилена. Эти изделия подходят для использования в самых разнообразных условиях внутренней и внешней среды.

Компания UAF с готовностью предоставляет своим клиентам инженерно-техническую поддержку при выборе фильтрующего материала, разработке технического задания, составлении трёхмерных CAD-моделей, а также при создании полноразмерных прототипов. И всё это - совершенно бесплатно!

О компаниях UAF и Filtration Group:

Компания UAF с головным офисом в городе Согет (штат Иллинойс) является подразделением внутренних систем контроля качества воздуха в составе крупнейшей мировой корпорации-производителя фильтрационного оборудования Filtration Group. Бренд Filtration Group пользуется всемирной известностью и обслуживает многие ведущие компании Северной Америки, Европы и Азии.

Посетите стенд UAF на выставке Electronica 2018, которая будет проходить в Мюнхене с 13 по 16 ноября этого года. Вы также можете отправить нам запрос на получение дополнительной информации или договориться о личной встрече .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/780727/Universal_Air_Filter_Series_2_Outside_Plant_Filter.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/780726/Universal_Air_FIlter_Logo.jpg

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