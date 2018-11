UAF wprowadza na rynek zaawansowane filtry powietrza w surowych środowiskach

Seria 2 filtrów OSP wprowadza ulepszenia do bieżącej wersji filtra OSP firmy UAF, na której polegają dziś najwięksi na świecie dostawcy usług telekomunikacyjnych, producenci sprzętu generacji energii, producenci interaktywnych oznaczeń i dziesiątki deweloperów internetu rzeczy. – Filtry OSP firmy UAF zapewniają niedościgniony poziom ochrony przed wodą i zanieczyszczeniami w powietrzu na potrzeby produktów takich, jak interaktywne ekrany z informacjami dla mieszkańców i gości w miastach na całym świecie – skomentował Chris Picha, główny inżynier mechanik w UAF. – Bardzo cieszymy się z ulepszeń w serii 2 filtrów OSP – dodał inżynier.

Niestandardowe filtry OSP chronią wnętrza urządzeń elektronicznych przed działaniem pyłu, wody, deszczu z wiatrem i mgły solnej przez wykorzystanie bezpośrednich systemów chłodzenia powietrza. Szafy telekomunikacyjne, internetu bezprzewodowego, urządzenia cyfrowych oznaczeń i energetyczne mogą dzięki temu być wyposażone w zewnętrzne systemy chłodzenia powietrza w miejsce kosztownych, nieskutecznych, zamkniętych wymienników powietrze-powietrze.

Filtry OSP są zgodne ze standardami branżowymi, w tym UL 900, GR 487, NEMA i oceny obudów IP. Poza już dostępnymi filtrami OSP firma UAF ma w swojej ofercie także inne wodoszczelne rozwiązania. Na przykład UAF Quadrafoam z siatką hydrofilową zapewnia wodoszczelność przy prostym montażu. W innych środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych firma UAF ma w swojej ofercie szeroki zakres filtrów w wytrzymałej obudowie z metalu lub zmniejszającego palność, elastycznego polipropylenu.

Firma UAF jest gotowa do zapewniania wsparcia inżynieryjnego w zakresie wyboru filtrów, określania specyfikacji, przygotowywania modeli CAD w 3D oraz mierzenia i opracowywania prototypów – i to zupełnie bezpłatnie!

O UAF i Filtration Group:

Firma UAF z siedzibą w Sauget w stanie Illinois jest oddziałem jakości powietrza wewnętrznego w Filtration Group, wiodącej na świecie spółce w branży filtracji. Filtration Group to marka ciesząca się uznaniem na całym świecie, obsługująca wiele z najbardziej znanych przedsiębiorstw w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Zapraszamy do odwiedzin UAF na targach Electronica 2018 w Monachium w Niemczech w dniach od 13 do 16 listopada lub do zwrócenia się o dodatkowe informacje albo umówienia się na spotkanie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/780727/Universal_Air_Filter_Series_2_Outside_Plant_Filter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780726/Universal_Air_FIlter_Logo.jpg

