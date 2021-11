Über 1,5 MILLIONEN Mobiltelefone von FutureDialʼs SMART Grade™ Robotern für den Wiederverkauf kosmetisch bewertet

Mobilfunkanbieter, Third-Party Logistics Providers (3PLs) und Recycler von Mobilgeräten nutzten die SMART Grade™-Roboter von FutureDial, um den kosmetischen Zustand von über 1,5 Millionen Android-Smartphones und iPhones zu scannen und zu bewerten, damit sie auf Sekundärmärkten wiederverwendet werden können

SUNNYVALE, Kalifornien, 1. November 2021 /PRNewswire/ -- FutureDial, der weltweit führende Anbieter von Automatisierungssoftware und Robotik für die Lieferkette von Mobilgeräten, gab heute bekannt, dass seine Kunden seine SMART Grade™-Roboter zum Scannen, kosmetischen Bewerten und zur Ermittlung des Werts von über 1,5 Millionen Android-Smartphones und Apple iPhones eingesetzt haben. Die SMART Grade™-Roboter von FutureDial werden weltweit von Tier-1-Mobilfunkanbietern, Third-Party-Logistics-Providern (3PLs), Trade-In-/Buy-Back-Unternehmen und Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Mobiltelefonen eingesetzt, um Mobilgeräte für den Wiederverkauf genau zu klassifizieren. Schätzungen zufolge wird der Schwellenwert von 2 Millionen Geräten, die von den SMART Grade™-Robotern bewertet werden, bis zum Jahresende erreicht.

Roboter sorgen für eine effiziente, wiederholbare und genaue Klassifizierung von Mobilgeräten für den Wiederverkauf

Jedes Jahr werden gebrauchte Android-Smartphones und iPhones über Inzahlungnahme- und Rückkaufprogramme als Teil der Rücknahmelogistikbranche und der Lieferkette für mobile Geräte verarbeitet. Die Aufbereitungsindustrie automatisiert zunehmend mit Hilfe von Robotern und Softwarelösungen, die das Rätselraten bei der Zertifizierung des Zustands und der Funktionalität von Mobiltelefonen beenden, um den Wiederverkaufswert auf Sekundärmärkten zu bestimmen. Roboter wie der SMART Grade™ von FutureDial übernehmen einen größeren Teil der Last der genauen Inspektion und Klassifizierung zahlreicher Telefone, die Bearbeitungszentren auf der ganzen Welt durchlaufen. „Unsere SMART-Grade-Roboter haben sich bei großen Spediteuren und anderen Logistikkunden in großen Mengen bewährt, und jetzt feiern wir diesen Meilenstein, dass wir 1,5 Millionen Geräte mit unserer Lösung bewertet haben", sagt Frank Harbist, Präsident und CEO von FutureDial. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden auf unseren SMART Grade-Roboter vertrauen, der eine konsistente, wiederholbare Einstufung für viele verschiedene Telefonmarken und -modelle bietet und damit einen Grad an Genauigkeit für den Wiederverkaufswert liefert, der sich positiv auf ihr Endergebnis auswirkt."

„Geld auf dem Tisch liegen lassen" aufgrund von falsch eingestuften Handys gehört mit SMART Grade™ der Vergangenheit an

Versteckte Qualitätskosten können sich auf den Wiederverkaufswert von Telefonen auf dem Sekundärmarkt auswirken, und Unternehmen, die Mobiltelefone aufarbeiten, lassen oft ungewollt Geld auf dem Tisch liegen, weil sie bei der kosmetischen Bewertung ungenau sind oder den funktionalen Zustand falsch einschätzen. Steve Manning, Chief Strategy Officer von FutureDial, weist auf diesen oft übersehenen Aspekt der Qualitätskosten hin und zeigt auf, wie Robotik wie SMART Grade den Unternehmen hilft, ihre Gewinne zu optimieren: „Es wird oft übersehen, wie viel Geld den Unternehmen durch den Verkauf falsch bewerteter Waren entgeht. Indem menschliche Subjektivität und Fehler aus dem Bewertungsprozess entfernt werden, können Aufarbeitungs- und Wiederverkaufsunternehmen ihre Geschäftsabläufe durch eine genauere Einstufung und Preisgestaltung optimieren. Sowohl über- als auch unterbewertete Produkte schaden den Verkäufern von Mobilgeräten, da unterbewertete Handys zu suboptimalen Preisen verkauft werden und überbewertete Handys in der Regel zurückgegeben werden, wodurch die Bearbeitungskosten steigen."

Das Erreichen dieser 1,5 Mio. Mobiltelefone bestätigt den Markttrend zur Automatisierung und die führende Position von FutureDial bei der Bereitstellung von Automatisierungslösungen, die einen echten Mehrwert für das Unternehmen darstellen.

Informationen zu FutureDial

FutureDial wurde 1999 gegründet und ist der führende Anbieter von Automatisierungssoftware und Roboterlösungen für die Aufbereitung gebrauchter Android- und iOS-Mobilgeräte zum Wiederverkauf. Die benutzerfreundliche, ADISA-zertifizierte, automatisierte SMART Processing Platform™ von FutureDial, bestehend aus Software und Robotern, reduziert die Anzahl der Bedienungen in den Bearbeitungszentren und spart so Zeit und Geld für Buy-Back Trade-In Unternehmen, Third-Party Logistics Providers (3PLs), Wireless Carriers und andere Dienstleistungsunternehmen, die in der Lieferkette für mobile Geräte tätig sind. Besuchen Sie http://www.futuredial.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].

Pressekontakt: Bruce Brunger, Manager für Marketingkommunikation, FutureDial, Incorporated

Tel.: (408) 245-8880 Ext 206, E-Mail: [email protected]

