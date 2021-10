UBIQ Aerospace ja Insitu yhdistävät voimansa päivittämällä miehittämättömät Integrator-ilma-alukset

Projektin ansiosta miehittämättömiä Integrator-ilma-aluksia voidaan käyttää jään muodostuessa ilmakehässä, sillä niihin asennetaan UBIQ Aerospacen D•ICE™ -ratkaisu – itsenäinen sähkölämpöjärjestelmä – joka on optimoitu pienten, taktisten, miehittämättömien ilma-alusten koon, painon ja tehon mukaan. Kun projekti valmistuu, Integrator, jossa on D•ICE, on ensimmäinen taktinen miehittämätön ilma-alus, joka toimii rutiininomaisesti tunnetusti jäätävissä olosuhteissa.

Jäätyminen ilmakehässä on estänyt pitkään miehittämättömien ilma-alusten käyttöä, koska useimmat alustat on suunniteltu lämpimiin ilmastoihin, joten niiden koko, paino ja teho eivät ole riittäviä perinteisille jäänesto- ja jäänpoistolaitteille.

UBIQ Aerospacen perustajan ja toimitusjohtaja Kim Lynge Sørensenin mukaan "tavoitteemme on saada Integrator-ilma-alus toimimaan Pohjois-Euroopan sekä pohjoisten ja arktisten merialueiden kylmimmissäkin olosuhteissa. Saavutamme tämän säänkestävyyden integroimalla oman D•ICE -teknologiamme yhteen planeetan parhaimmista miehittämättömistä ilma-aluksista."

Dave Funkhouser, Insitun kansainvälisen liiketoiminnan kehitysjohtaja, lisää: "Insitulla on useita NATO- ja NORDEFCO-asiakkaita, jotka tarvitsevat ympäri vuoden toimivia ilma-aluksia arktisilla ja pohjoisilla alueilla. Olivat he sitten missä tahansa Alaskasta Andøyaan, se tulee olemaan mahdollista tämän projektin ansiosta, ja olemme innoissamme voidessamme työskennellä niinkin innovatiivisen yrityksen kuin norjalaisen UBIQ Aerospacen kanssa."

Integrator on kiitotiestä riippumaton NATO-luokan I miehittämätön ilma-alus, jonka hyötykuorma on 18 kiloa ja suurin sallittu lentoonlähtöpaino lähes 75 kiloa. Se voi toimia maalla ja laivoilla, ja siinä on modulaarinen rakenne, joka yksinkertaistaa huoltoa ja mahdollistaa hyötykuormien helpon vaihdon tehtävien välissä. Integrator tarjoaa yli 24 tunnin kestävyyden hyötykuorman konfiguroinnista ja ympäristöolosuhteista riippuen. Insitu on toimittanut yli 50 järjestelmää asiakkaille ympäri maailmaa.

Hanke alkaa marraskuussa 2021 kattavalla Integrator-järjestelmän tutkimuksella, joka "tarjoaa tietoa kylmän sään haavoittuvuuksista ja selvittää optimaaliset suunnitteluvaihtoehdot jäältä suojaukseen", kertoo Astrid Myckland Stevik, UBIQ Aerospacen projektijohtaja.

Tietoa UBIQ Aerospacesta

UBIQ Aerospace tarjoaa ratkaisuja, jotka parantavat miehittämättömien ja edistyksellisten ilma-alusten suorituskykyä. Mahdolliset jäätävät tai silmin nähden kosteat olosuhteet eivät enää aiheuta kriittisten operaatioiden perumista. UBIQ Aerospace on luonut vallankumoukselliset D•ICE -ratkaisut, jotka suojaavat itsenäisesti jäältä ja mahdollistavat lentotoiminnan mahdollisissa ja tunnetuissa jäätävissä olosuhteissa. Tarjoamme nämä valmiudet puolustus- ja kaupallisella alalla toimiville valmistajille, jotka keskittyvät miehittämättömiin ja edistyksellisiin ilma-aluksiin. Lisätietoja on osoitteessa ubiqaerospace.com. Seuraa meitä myös LinkedInissä ja Twitterissä.

Insitu

Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Australiassa toimiva Insitu luo ja tukee miehittämättömiä järjestelmiä ja ohjelmistoteknologiaa, jotka tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja anturitietojen keräämiseen, käsittelyyn ja hallintaan. Järjestelmiimme on kertynyt yli 1,3 miljoonaa lentotuntia. Insitu on Boeing-yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö.

