Ubitus entre dans l'ère du jeu sur le cloud

Tencent et d'autres grandes sociétés de jeux réalisent des investissements stratégiques dans Ubitus

TOKYO, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- Ubitus, l'un des principaux fournisseurs des services de jeu sur le cloud, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un cycle de financement stratégique. L'investissement a été mené par Tencent et d'autres grandes sociétés de jeux, dont Square Enix, Sony Innovation Fund by IGV et Actoz.

Les investissements accélèrent la transformation du secteur

« Nous sommes très heureux de compter parmi nos actionnaires stratégiques certains des acteurs les plus importants de l'industrie du jeu. Leurs investissements constituent un vote de confiance dans notre technologie, nos réalisations et notre rôle potentiel sur le marché en pleine expansion du jeu sur le cloud. Grâce à notre technologie innovante et à leurs ressources, nous aiderons davantage de partenaires à déployer des contenus et des services de jeu sur le cloud et à accélérer la mutation du secteur vers le cloud », a déclaré Wesley Kuo, PDG d'Ubitus.

Sélection massive, accès facile et prix abordables

Ubitus est un pionnier du jeu sur le cloud et estime que le streaming de jeux deviendra la norme dans le secteur, à l'instar de la transformation du streaming dans les secteurs de la musique et du cinéma. Depuis 2014, Ubitus a aidé un large éventail de clients à tirer parti des jeux sur le cloud. Pour les développeurs de jeux, les versions cloud Ubitus de titres populaires peuvent être jouées sur différents appareils, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser les coûts de l'investissement nécessaire à la mise au point de plusieurs versions pour différents appareils. Pour les opérateurs de jeux, les versions cloud Ubitus de jeux très sophistiqués, même ceux dotés de la fonction de lancer de rayons, peuvent être jouées sur du matériel de base, ce qui élargit la base d'utilisateurs potentiels et réduit les coûts d'acquisition de la clientèle. Pour les opérateurs de plate-formes comme les sociétés de télécommunications ou les MSO (opérateurs de systèmes multimédias), Ubitus peut les aider à déployer des services complets de jeux sur le cloud, y compris une suite de contenus de jeux attrayants, et ce en quelques mois seulement. Tout cela offre de formidables avantages aux joueurs : des centaines de titres accessibles via de multiples appareils de base à des prix abordables, à l'instar des titres qu'offrent le streaming musical et le streaming cinématographique. Avec plus de 80 sociétés de jeux et opérateurs de plate-formes qui ont testé et adoptent les solutions Ubitus, la dynamique se développe rapidement.

Au-delà des jeux

En outre, Ubitus crée de nouvelles tendances dans d'autres secteurs riches en contenu, tels que les secteurs de la mode et du divertissement, comme en témoigne l'organisation, l'année dernière, du premier défilé de mode au monde sur le cloud. « Je pense que ce sont les opportunités de croissance offertes par les diverses applications de notre technologie qui nous rendent attractifs pour ces leaders du secteur », a confié M. Kuo.

Faire avancer la technologie et élargir les applications

Après les investissements, Ubitus prévoit de faire progresser la technologie des jeux sur le cloud, de développer son activité de jeux sur le cloud et de trouver de nouvelles applications associées aux jeux. Une technologie de jeu sur le cloud capable de maximiser les avantages du réseau 5G et du Mobile Edge Computing (MEC), qui seront essentiels et omniprésents dans un avenir proche, est en cours de développement. L'automatisation de la virtualisation des jeux sur le cloud, qui devient aussi simple que le téléchargement d'une vidéo, devrait inciter presque tous les développeurs de jeux à déposer leurs contenus sur le cloud pour distribution. La feuille de route d'Ubitus prévoit la prise en charge de la RA/VR, qui fait son entrée dans les jeux et les divertissements. Une fois tous ces éléments en place, l'ambition à long terme d'Ubitus est de créer la plus grande plate-forme SaaS de jeux sur le cloud au monde.

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plate-forme de streaming sur le Cloud au monde. L'entreprise s'engage à offrir une expérience utilisateur supérieure grâce à sa technologie avancée. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau à large bande, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs personnels.

Avec son kit de développement de jeux (GDK) complet, Ubitus fournit une solution d'intégration rapide pour soutenir les sociétés de jeux au Japon et à l'étranger qui s'intéressent aux jeux sur le Cloud. Ubitus travaille en partenariat avec des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services en ligne et des éditeurs de jeux dans le monde entier.

Contact : TEL : +81-3-6435-3295 (Tokyo), +886-2-2717-6123 (Taipei), Contact médias: [email protected], Business inquiry: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1321942/Ubitus_Logo_Logo.jpg

SOURCE Ubitus K.K.