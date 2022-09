Ubitus fait plus de 700 acquisitions pour sa bibliothèque de jeux, dont les futurs titres de mediba et Fulqrum Publishing

TOKYO, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (« Ubitus »), un fournisseur de solutions de cloud gaming (jeu à la demande) de classe mondiale, a annoncé sa collaboration avec mediba Inc. (« mediba ») et Fulqrum Publishing pour un service de jeu à la demande. Ubitus proposera bientôt des titres attractifs tels que la série des King's Bounty, Magical Drop 2, Ninja JaJaMaru-kun, et bien d'autres encore sur les plateformes de jeu à la demande de ses partenaires.

Une solution clé en main pour le jeu à la demande — avec le plus grand nombre de titres AAA

Ubitus s'associe à des opérateurs de télécommunications et de câble au Japon, en Corée, en Italie, à Hong Kong et à Taïwan pour offrir un service de jeux à la demande à leurs utilisateurs. En plus d'une technologie avancée et compétitive en termes de coûts, Ubitus abrite plus de 700 titres dans sa bibliothèque de jeux à la demande, dont le plus grand nombre de titres AAA et un large éventail de genres et de représentations pour attirer des utilisateurs de tous les horizons.

Des titres classiques d'arcade et de fantasy sur PC pour les joueurs matures

Avec plus de 50 jeux d'arcade et PC de Mediba et Fulqrum Publishing, la bibliothèque de jeux d'Ubitus, avec plus de 700 jeux, devrait être encore plus satisfaisante pour les joueurs qui ont joué ou entendu parler de ces jeux mais n'ont pas les moyens d'y jouer de nos jours. Grâce à sa technologie de jeu à la demande, les joueurs peuvent jouer à ces jeux classiques non seulement sur les plates-formes PC traditionnelles, mais ils peuvent aussi en profiter sur mobile, décodeur TV ou smart TV. Ubitus continuera de travailler avec des studios de développement de jeux indépendants et établis afin de renforcer la variété des jeux contenus dans sa bibliothèque.

« Je suis ravi de voir les jeux de mediba et de Fulqrum dans la bibliothèque de jeux Ubitus ; ils apportent avec eux un sentiment de nostalgie qui devrait ramener beaucoup de souvenirs amusants. Nous espérons travailler avec plus de développeurs de jeux et d'éditeurs comme mediba et Fulqrum, pour apporter plus d'excitation et de plaisir à encore plus de joueurs », a commenté Wesley Kuo, le PDG d'Ubitus.

À propos de mediba

En plus d'exploiter des services dédiés comme le « au Smart Pass » de KDDI Corporation, nous développons des services dans un large éventail de domaines. Nous fournissons des services pour créer des environnements dans lesquels les utilisateurs peuvent accéder à l'information quand ils en ont besoin, via Internet.

* au Smart Pass est une marque ou une marque déposée de KDDI Corporation.

À propos de Fulqrum Publishing

Fulqrum Publishing est un éditeur de jeux mondial avec un portefeuille diversifié de titres, qui comprend des productions internes et indépendantes.

Fulqrum Publishing a lancé avec succès plus de 100 titres, y compris des séries acclamées par la critique comme King's Bounty, Men of War et Space Rangers. Les sorties récentes incluent des jeux tels que Ancestors Legacy, Deep Sky Derelicts, Fell Seal: Arbiter's Mark, Forgive Me Father, et plus encore.

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure technologie de virtualisation GPU et la meilleure plateforme de streaming cloud au monde, et s'engage à fournir une expérience utilisateur supérieure via sa technologie de pointe. Tant que les utilisateurs sont connectés à un réseau haut débit, ils peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux, les smart TV et les PC.

Grâce à la technologie innovante GameCloud, Ubitus est en mesure de diffuser du contenu multimédia interactif avec une expérience immersive sur plusieurs appareils pour les opérateurs de plateformes et les développeurs de contenu numérique, afin d'accélérer la vulgarisation du métavers avec de larges applications.

Contactez-nous :

Tél : +81-3-6435-3295 (Tokyo)

+886-2-2717-6123 (Taipei)

Contact pour les médias : [email protected]

Renseignements commerciaux : [email protected]

SOURCE Ubitus K.K.