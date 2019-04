UBTECH et Marvel font équipe pour vous attribuer les pouvoirs de super-héro d'Iron Man : Pleins feux sur le robot Iron Man MK50

Le robot marcheur et parlant Iron Man et une expérience de réalité augmentée donnent vie à Tony Stark, en vous permettant de créer, contrôler, coder et batailler dans le monde d'Iron Man

SHENZHEN, Chine, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- Attendez-vous depuis trop longtemps Avengers 4 : Endgame ? Pensez-vous que Robert Downey Junior survivra le trailer après avoir laissé un message au Mark 50 ? Ou vaincra-t-il Thanos ? Peu importe, la puissance étonnante de l'armure d'Iron Man est désormais entre vos mains avec le robot Iron Man MK50, le tout premier robot humanoïde inspiré du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le robot Iron Man MK50 combine une robotique avancée et la réalité augmentée pour vous offrir une expérience de super-héro digne de Tony Stark lui-même.