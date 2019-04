UBTECH révèle sa nouvelle identité visuelle reflétant mieux le concept centré sur l'humain de la Société

À notre époque où l'IA vit une phase critique de développement, UBTECH espère communiquer ses valeurs d'optimisme et de durabilité tout en renforçant sa conviction dans la création de robots accessibles à davantage de foyers en faisant appel à une technologie centrée sur l'humain pour le bénéfice de tous.

« UBTECH s'est engagée à mettre au point des robots ayant des capacités émotionnelles plutôt que des machines insensibles, » a déclaré James Zhou, fondateur et PDG d'UBTECH lors de la conférence de presse sur le robot Alpha Mini en septembre 2018. « Nous avons lancé Alpha Mini conformément à notre mission consistant à créer un produit véritablement significatif pour accompagner les gens. » Le nouveau logo témoigne de la focalisation de la Société sur l'être humain et de son engagement permanent à mettre au point des robots ayant des capacités émotionnelles et un sens de la vitalité.

UBTECH prévoit de mettre en œuvre une stratégie centrée sur l'humain pendant la totalité du cycle de vie du produit, depuis la recherche et développement jusqu'à sa conception interactive, mettant en valeur son enrichissement constant et son application.

Son but est de créer des robots conviviaux, interactifs et enjoués, répondant aux attentes des humains avec lesquels ils interagissent selon leurs préférences et en les aidant à rendre leur existence plus commode.

UBTECH cherche à devenir une société spécialisée dans la technologie, mais plus personnalisée en changeant l'état d'esprit traditionnel voulant que les robots à base d'IA soient mis au point sur la base d'une technologie sans sentiment. Tournée vers l'avenir, conformément à l'approche optimiste d'UBTECH sur tous les aspects des projets dans lesquels elle est engagée, la Société prévoit de continuer à imaginer des produits reposant sur l'IA et pouvant mieux servir, assister et accompagner les personnes en leur fournissant l'attention et la chaleur de la technologie. La Société a également planifié de continuer à aller de l'avant avec son concept de développement de robots tout en gardant présent à l'esprit que les besoins et attentes de l'être humain passent avant ceux de son assistant ou compagnon robotique.

