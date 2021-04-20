Ucell и ZephyrTel объединяют усилия для развития общедоступной облачной среды

Сергей Мельников, технический директор компании Ucell, объясняет: «Мы взяли на себя обязательство расширить возможности общества Узбекистана, развивая цифровую трансформацию и обогащая цифровую жизнь людей. Сегодня компания Ucell является первым крупнейшим оператором мобильной связи в Узбекистане, и мы очень ценим то, как компания ZephyrTel помогает нам в этом. Понимание перспектив рынка телекоммуникационных услуг, использование общедоступного облака и объемный портфель решений делает ZephyrTel идеальным партнером для нас. Мы стремимся развивать наши давние отношения, размещая CEM в общедоступном облаке. В настоящее время мы активно развиваем это направление».

ResponseTek позволяет организовать получение обратной связи от клиентов сразу же после их обслуживания. Таким образом, компания Ucell может непрерывно отслеживать и улучшать качество обслуживания клиентов в режиме реального времени, оптимизируя опыт, услуги и процессы на основе подробных и актуальных отзывов клиентов и аналитической информации. ResponseTek позволяет принимать решения на основе данных в рамках всего бизнеса и помогает компании Ucell развивать долгосрочные и конструктивные отношения со своими клиентами.

Майкл Сперанца (Michael Speranza), генеральный директор компании ZephyrTel, заявил: «Мы стремимся обеспечить максимальную ценность наших решений для клиентов. Наши предложения постоянно совершенствуются, чтобы революционизировать соотношение затрат в телекоммуникационной отрасли. У нас свыше 300 клиентов в сфере телекоммуникаций по всему миру, мы являемся лидером отрасли по миграции таких бизнесов в общедоступную облачную среду. Нам удалось создать прекрасные рабочие отношения с командой Ucell, и мы изучаем возможность переноса их деятельности в общедоступное облако, что существенно снизит общую стоимость владения Ucell. Мы с нетерпением ждем реализации этого проекта в ближайшие месяцы не только в интересах компании Ucell, но и для клиентов ZephyrTel по всему миру».

О компании ZephyrTel

Компания ZephyrTel предлагает операторам связи по всему миру широкий спектр решений на основе общедоступного облака. Наша стратегия заключается в создании решений для телекоммуникационного сектора в рамках общедоступной облачной среды. Такие решения призваны преобразовать бизнес наших клиентов, полностью изменяя соотношение затрат и делая их компании более конкурентоспособными.www.zephyrtel.com

О компании Ucell Uzbekistan

Компания Ucell — первый крупнейший оператор мобильной связи в Узбекистане, владельцем и управляющим которого является узбекская компания COSCOM. Сеть Ucell предлагает услуги мобильной телефонии и мобильного интернета в Узбекистане с использованием технологий GSM, UMTS, HSPA, LTE и 5G. Компания Ucell была основана в 1996 году под брендом Coscom. В 2021 году компании USM Telecom, МегаФон и Ucell создают Digital Holding — совместное предприятие, которое станет технологическим лидером крупнейшего телекоммуникационного рынка в Центральной Азии. www.ucell.uz

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Simon Gilford (Саймон Гилфорд), вице-президент по маркетингу, [email protected]

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1490737/ZephyrTel___A_new_way_forward.mp4

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