Участие Arena Pharmaceuticals в Объединенной европейской неделе гастроэнтерологии демонстрирует приверженность компании делу лечения заболеваний ЖКТ

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Arena Pharmaceuticals, Inc.

Oct 18, 2019, 05:11 ET

- Компания представит новые данные открытого дополнительного исследования фазы 2 OASIS, направленного на оценку эффективности этрасимода при лечении язвенного колита

- Arena выступает спонсором рабочего завтрака под тематическим названием: «Способны ли оральные препараты изменить протокол лечения IBD?»

- Экспозиция Arena находится на выставочном стенде №78

САН-ДИЕГО (SAN DIEGO), 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Arena Pharmaceuticals, Inc. (кодNasdaq: ARNA) представит результаты открытого дополнительного исследования фазы 2 OASIS своего экспериментального препарата-кандидата под названием этрасимод - инновационного орального, селективного модулятора рецептора сфингозин 1 фосфата (S1P), - при участии пациентов с язвенным колитом умеренной и выраженной активности на 25-й Ежегодной объединенной европейской неделе гастроэнтерологии. Компания также представит данные об олоринабе - высокоселективном полном агонисте каннабиноидного рецептора типа 2 периферического действия (СВ2), разрабатываемом Arena для лечения висцерального болевого синдрома, связанного с заболеваниями ЖКТ. Европейская неделя гастроэнтерологии проходит с 19 по 23 октября 2019 года в испанской Барселоне.

В дополнение к презентации данных Arena выступает спонсором рабочего завтрака (см. информацию ниже) и представляет свои решения на стенде №78. Узнайте больше о текущих и планируемых клинических исследованиях Arena в сфере воспалительного заболевания кишечника (IBD) и синдрома раздраженного кишечника (IBS).

Подробности рабочего завтрака, проводимого при спонсорской поддержке Arena:  
Название: Способны ли оральные препараты изменить протокол лечения IBD?
Докладчики: Проф. Штефан Шрайбер (Stefan Schreiber) (председатель), проф. Айлса Харт (Ailsa Hart) и проф. Лоран Пейрин-Бируле (Laurent Peyrin-Biroulet)
Дата/время: вторник, 22 октября, 7:00 (CEST)
Место: Fira Gran Via, зал 8 – комната A1
Как: Узнать больше и зарегистрироваться для участия можно здесь

Подробная информация о презентации результатов исследования этрасимода:
Название: Долгосрочная эффективность и безопасность этрасимода при лечении язвенного колита:  результаты открытого дополнительного исследования в рамках Oasis
 Дата/время сессии:  понедельник, 21 октября, 10:30 - 17:00 (CEST)
Время презентации: 12:30 - 13:30 (CEST)
Автор-докладчик:  д-р Северин Вермейр (Séverine Vermeire)
Место проведения:  зал стендовых докладов 7
Идентификационный номер доклада:  №P0403

Подробная информация о презентации олоринаба:
Название: Доклиническая и клиническая эффективность олоринаба - высокоселективного полного агониста каннабинодного рецептора 2 периферического действия, предназначенного для купирования висцерального болевого синдрома при воспалительных заболеваниях кишечника
Дата/время сессии:  вторник, 22 октября, 10:30 - 12:00 (CEST)
Автор-докладчик:  д-р Питер Хиггинс (Peter Higgins)
Место проведения:  Hotspot
Идентификационный номер краткого доклада:  №OP212

О препарате этрасимод
Этрасимод (APD334) - инновационный оральный, селективный модулятор рецептора сфингозин 1 фосфата (S1P), открытый компанией Arena и направленный на обеспечение системной и локальной клеточной модуляции путем селективного таргетирования рецепторов S1P подтипов 1, 4 и 5. Этрасимод обладает потенциалом в лечении иммунных и воспалительно-опосредованных заболеваний, включая язвенный колит, болезнь Хрона и атопический дерматит. Рецепторы S1P демонстрируют участие в модуляции нескольких биологических ответов, включая перенос лимфоцитов из лимфоузлов в периферический кровоток. В результате изолирования субпопуляций лимфоцитов в лимфоузлах в циркулирующей крови сокращается количество иммунных клеток, способных противодействовать повреждению тканей.

О препарате олоринаб
Олоринаб (APD371) - оральный, высокоселективный полный агонист каннабиноидного рецептора типа 2 (СВ2), разрабатываемый компанией Arena с целью лечения висцерального болевого синдрома, связанного с заболеваниями ЖКТ, включая болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника. Доказательства того, что CB2 экспрессируются во многих типах клеток желудочно-кишечного тракта, модулируя воспалительный процесс в кишечнике и снижая висцеральную гиперчувствительность, делают CB2 перспективной целью для исследований в сфере лечения болей в животе при нарушениях в работе ЖКТ.

Этрасимод и олоринаб представляют собой экспериментальные химические составы, использование которых на сегодняшний день не одобрено ни в одной стране.

О компании Arena Pharmaceuticals
Arena Pharmaceuticals стремится создавать новые, революционные лекарственные препараты с оптимизированными фармакологическими и фармакокинетическими свойствами. В портфель запатентованных разработок Arena входят многочисленные уникальные или лучшие в своем классе продукты с широкой сферой клинического применения. Препарат этрасимод  (APD334), демонстрирующий потенциал к применению в лечении обширного спектра иммунных и воспалительных заболеваний, находится на завершающем этапе клинических исследований его эффективности при терапии язвенного колита и болезни Хрона, а также участвует в программах изучения эффективности при лечении других заболеваний, включая атопический дерматит. Компания Arena также проводит оценку препарата олоринаб (APD371) в рамках фазы 2 программы терапии гастроинтестинальных болей. Кроме того, Arena осуществляет ранние этапы разработки и исследования других кандидатов, включая препарат APD418 для терапии  декомпенсированной сердечной недостаточности.

Arena располагает дополнительными лицензионными и партнерскими соглашениями с такими организациями, как United Therapeutics (ралинепаг в фазе 3 программы оценки эффективности при лечении легочной артериальной гипертензии), Everest Medicines Limited (клинические исследования этрасимода в Китае и других странах Азии), Boehringer Ingelheim International GmbH (доклинические исследования, цели которых не разглашаются), Outpost Medicine, LLC (доклинические исследования, цели которых не разглашаются), а также Eisai Co., Ltd. и Eisai Inc. (зарегистрированный препарат BELVIQ®).

Прогностические заявления
Некоторые заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, являются прогностическими и подтверждены ряду рисков и факторов неопределенности. Эти прогностические заявления могут сопровождаться такими словами и выражениями, как "намереваться", "потенциал", "будущий", "разрабатываться с целью", "стремиться", "планируемый", "предназначенный для", "направленный на" и иными формулировками аналогичного значения. Прогностическими также считаются заявления, не имеющие прямого отношения к историческим фактам или текущим обстоятельствам. В частности, к прогностическим относятся заявления об участии Arena в Европейской неделе гастроэнтерологии, включая рабочий завтрак, презентацию данных и выставочный стенд; возможностях, процессах разработки и потенциале этрасимода и олоринаба; мотивации Arena; потенциале активов, программ, лицензий, партнерств Arena и т.д. В отношении таких заявлений компания Arena находится под защитой Закона о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Фактические результаты или события могут значительно отличаться от ожиданий Arena. К факторам, способным привести к значительному отличию фактических результатов от предусмотренных прогностическими заявлениями, относятся обстоятельства, изложенные в отчетах Arena, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и финансовым рынкам. Подобные прогностические заявления отражают точку зрения компании на момент публикации данного пресс-релиза. Компания Arena отказывается от обязательств или намерений по обновлению прогностических заявлений, за исключением предусмотренных действующим законодательством.

Контактная информация:                                
Кевин Линд (Kevin R. Lind)
Arena Pharmaceuticals, Inc.
Исполнительный вице-президент и 
финансовый директор
klind@arenapharm.com 
858 210 3636

Контактная информация для представителей СМИ:
Мэтт Миддлмэн (Matt Middleman), д.м.н.
LifeSci Public Relations
matt.middleman@lifescipublicrelations.com 
646 627 8384

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SOURCE Arena Pharmaceuticals, Inc.

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Участие Arena Pharmaceuticals в Объединенной европейской неделе гастроэнтерологии демонстрирует приверженность компании делу лечения заболеваний ЖКТ

News provided by

Arena Pharmaceuticals, Inc.

Oct 18, 2019, 05:11 ET