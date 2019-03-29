Участники Азиатской конференции по вопросам медиа-сотрудничества призывают к всеобщему сплочению

News provided by

China Media Group

Mar 29, 2019, 18:50 ET

БОАО (BOAO), Китай, 29 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- В ходе одного из «круглых столов», состоявшихся в рамках Ежегодной конференции Боаоского азиатского форума-2019, представители СМИ из 20 стран Азии поделились своими взглядами на роль масс-медиа в глобальном управлении, а также на перспективы сотрудничества азиатских средств массовой информации в эпоху «омнимедиа». Конференция, инициированная China Media Group, проходит в эти дни в городе Боао в южно-китайской провинции Хайнань.

Media representatives from 20 Asian countries gathered at the Asia Media Cooperation Conference which was held during the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019. [Photo By: Li Jin]
Media representatives from 20 Asian countries gathered at the Asia Media Cooperation Conference which was held during the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019. [Photo By: Li Jin]
Guo Weimin, vice minister of China's State Council Information Office, makes a keynote speech at the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin]
Guo Weimin, vice minister of China's State Council Information Office, makes a keynote speech at the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin]
Yan Xiaoming, vice president of China Media Group, delivers a keynote speech at the the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin]
Yan Xiaoming, vice president of China Media Group, delivers a keynote speech at the the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin]
Media representatives from 20 Asian countries gathered at the Asia Media Cooperation Conference which was held during the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019. [Photo By: Li Jin] Guo Weimin, vice minister of China's State Council Information Office, makes a keynote speech at the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin] Yan Xiaoming, vice president of China Media Group, delivers a keynote speech at the the Asia Media Cooperation Conference during the the Boao Forum for Asia Annual Conference 2019 in Boao, south China's Hainan Province, March 29, 2019. [Photo By: Li Jin]

Участники Азиатской конференции по вопросам медиа-сотрудничества, проводимой ежегодно на протяжении последних шести лет, разделяют уверенность в том, что эпоха омнимедиа и инновационных технологий стимулирует преобразование отрасли СМИ, изменяет традиционную экосистему масс-медиа и оказывает влияние на привычные модели международной коммуникации.

Заместитель главы Информационного департамента Госсовета КНР Го Вэйминь (Guo Weimin) выступил с программной речью на состоявшейся в пятницу конференции. По его словам, появление новых технологий, включая ИИ и 5G, приносит с собой революционные изменения в медийном ландшафте.

Г-н Го подчеркнул, что подъем цифровых СМИ не следует рассматривать как угрозу для традиционных масс-медиа, поскольку это ситуация скорее создает стимул для всеобщего процветания.

Вице-президент China Media Group Янь Сяомин (Yan Xiaoming) отметил, что всего за один год такие передовые технологии, как ИИ и 5G, превратились из инструментов, освещаемых СМИ, в инструментальные средства, активно применяемые средствами массовой информации.

Новая эпоха выявила насущную необходимость стран Азии громче заявить о себе на мировой арене, обеспечив себе голос, соответствующий их экономическому влиянию.

Другие представители СМИ поддержали идею о том, что азиатским СМИ следует использовать возможности для сотрудничества и взять решительный курс на повышение своего статуса на международной арене.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/843561/CHINA_GLOBAL_representatives.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/843560/CHINA_GLOBAL_guo_weimin.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/843559/CHINA_GLOBAL_yan_xiaoming.jpg

SOURCE China Media Group

Also from this source

La Conferencia sobre Cooperación de Medios Asiáticos llama a una...

Konferencja w zakresie Współpracy Azjatyckich Mediów nawołuje do...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Участники Азиатской конференции по вопросам медиа-сотрудничества призывают к всеобщему сплочению

News provided by

China Media Group

Mar 29, 2019, 18:50 ET