Участники Азиатской конференции по вопросам медиа-сотрудничества призывают к всеобщему сплочению

Участники Азиатской конференции по вопросам медиа-сотрудничества, проводимой ежегодно на протяжении последних шести лет, разделяют уверенность в том, что эпоха омнимедиа и инновационных технологий стимулирует преобразование отрасли СМИ, изменяет традиционную экосистему масс-медиа и оказывает влияние на привычные модели международной коммуникации.

Заместитель главы Информационного департамента Госсовета КНР Го Вэйминь (Guo Weimin) выступил с программной речью на состоявшейся в пятницу конференции. По его словам, появление новых технологий, включая ИИ и 5G, приносит с собой революционные изменения в медийном ландшафте.

Г-н Го подчеркнул, что подъем цифровых СМИ не следует рассматривать как угрозу для традиционных масс-медиа, поскольку это ситуация скорее создает стимул для всеобщего процветания.

Вице-президент China Media Group Янь Сяомин (Yan Xiaoming) отметил, что всего за один год такие передовые технологии, как ИИ и 5G, превратились из инструментов, освещаемых СМИ, в инструментальные средства, активно применяемые средствами массовой информации.

Новая эпоха выявила насущную необходимость стран Азии громче заявить о себе на мировой арене, обеспечив себе голос, соответствующий их экономическому влиянию.

Другие представители СМИ поддержали идею о том, что азиатским СМИ следует использовать возможности для сотрудничества и взять решительный курс на повышение своего статуса на международной арене.

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SOURCE China Media Group