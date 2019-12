Ucommune dévoile trois nouveaux espaces de travail partagé qui se fondent sur un modèle innovant de gestion à investissement minimum

« Le style de gestion 'asset-light' est une approche innovante qui nous permet d'élargir rapidement notre présence en Chine », a déclaré Monsieur Daqing Mao, fondateur et président d'Ucommune. « Grâce à une technologie intelligente et à des opérations commerciales standardisées, nous pouvons rapidement mettre en relation un plus grand nombre de membres dans les communautés, à l'échelle de toute la Chine. Nous leur permettons ainsi d'exploiter tout leur potentiel et créons une valeur maximale pour la société. »

Grâce à ce modèle, les propriétaires peuvent revitaliser leurs actifs immobiliers en s'appuyant sur la marque et les ressources d'Ucommune pour bâtir des communautés et encourager le développement des entreprises locales. Afin d'assurer la qualité de ses produits et de ses opérations, Ucommune a publié un « Manuel de traitement des opérations standardisées », qui est un guide complet englobant la conception, la construction, la gestion financière et d'autres thèmes. »

Depuis le lancement de ce modèle, Ucommune a mené à bien plus de 30 projets à Pékin, Shijiazhuang, Shenzhen, Guangzhou, Xi'an, Urumqi, Hulunbuir et d'autres villes. Parmi ses membres, on trouve des PME et des entreprises internationales qui œuvrent dans une large gamme de secteurs, allant de la technologie et de l'intelligence artificielle au design et à la culture. À l'avenir, Ucommune va continuer à tirer parti du système à investissement minimum (« asset-light ») pour se développer dans les grandes villes chinoises, sur les marchés étrangers et pour s'imposer comme un précurseur et un partenaire mondial des entreprises dans le domaine des espaces de travail partagé.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.ucommune.com/en/

À propos d ' Ucommune

Ucommune est un exploitant chinois de communautés d'espaces de travail partagé. Au 30 juin 2019, Ucommune gérait 200 espaces de travail partagé dans 44 villes dans la Grande Chine, à Singapour et à New York. Les services d'espaces de travail partagé hors ligne d'Ucommune comprennent les modèles autogérés de travail partagé U Space, les espaces personnalisés U Studio et U Design, ainsi que des modèles à investissement minimum comme U Brand et U Partner. Après quatre années de recherche, Ucommune encourage un écosystème de travail partagé intelligent à l'échelle mondiale, où nos membres peuvent tirer parti de notre réseau pour exploiter leur potentiel et créer collectivement une valeur optimale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1038715/Ucommune.jpg

Related Links

https://www.ucommune.com/en/



SOURCE Ucommune