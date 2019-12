Ucommune remporte le prestigieux prix Ram Charan de la revue Harvard Business Review pour sa pratique en matière de gestion

Lancés en 2017, les Prix sont présentés conjointement par l'édition HBR China et le consultant en gestion Ram Charan. Ils récompensent les entreprises et les dirigeants chinois novateurs et exemplaires, et ont pour objectif de présenter des modèles de gestion efficaces et de créer une plateforme d'apprentissage des meilleures pratiques. Des doyens d'écoles de commerce et des experts en gestion stratégique du CEIBS, de l'Université de Pékin, de l'Université Tsinghua et du Congrès du Peuple ont été invités à juger plus d'une centaine de cas en fonction de cinq indicateurs : le leadership dans l'industrie, l'efficacité de la gestion d'entreprise, la durabilité opérationnelle, les pratiques commerciales exemplaires et le leadership. Après plusieurs cycles d'évaluation, Ucommune s'est distingué par ses pratiques innovantes et son leadership visionnaire.

« Le prix Ram Charan est hautement respecté à travers le monde et je suis honoré de recevoir cette prestigieuse récompense au nom d'Ucommune », a déclaré le Dr Mao. « Ce prix témoigne de l'approche novatrice d'Ucommune en matière de leadership, de gestion et d'exploitation, et nous continuerons à innover et à aider davantage d'entrepreneurs à réaliser leur vision. »

Au-delà des espaces physiques, Ucommune prône l'innovation continue et l'intégration de pratiques commerciales traditionnelles et contemporaines. Ucommune a récemment mis au point son propre écosystème, qui se compose de 40 sociétés et se consacre aux espaces de travail en commun. En plus de fournir des services commerciaux et de fabrication de bout en bout, la plateforme révolutionnaire d'Ucommune constitue un environnement idéal pour stimuler la créativité et la collaboration.

À propos d'Ucommune

Ucommune est un opérateur chinois communautaire de travail collaboratif. Au 30 septembre 2019, Ucommune était présent dans 42 villes en Chine élargie, ainsi qu'à Singapour et à New York. Les services de travail collaboratif hors ligne d'Ucommune comprennent les modèles de travail collaboratif autogérés U Space, U Studio et U Design, en ce qui concerne les espaces personnalisés, ainsi que des modèles peu capitalistiques comme U Brand et U Partner. Après quatre années de recherche, Ucommune encourage un écosystème de travail collaboratif intelligent à l'échelle mondiale, où nos membres peuvent tirer parti de notre réseau pour libérer leur potentiel et créer collectivement une valeur maximale.

