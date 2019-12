Ucommune von Harvard Business Review mit Ram Charan Management Practice Awards ausgezeichnet

SANYA, China, 14. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Dr. Daqing Mao, der Gründer und Vorsitzende von Ucommune, wurde bei den Ram Charan Management Practice Awards 2019 (den „Awards") mit dem Excellence Award und Individual Innovation and Entrepreneurship Practice Award geehrt, die höchste Auszeichnung für chinesisches Unternehmertum. Die diesjährigen Preisträger wurden bei einer Feier bekanntgegeben, die von Harvard Business Review China (HBR China) veranstaltet wurde und am 9. Dezember im Rosewood Sanya Resort in Sanya (Hainan) stattfand.