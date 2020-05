Uczelnie muszą robić więcej, aby przetrwać kryzys COVID-19 - apelują międzynarodowi eksperci podczas Panelu Economist Intelligence Unit sponsorowanego przez Qatar Foundation

DOHA, Katar, WASZYNGTON, ATLANTA i LONDYN, 5 maja 2020 /PRNewswire/ -- Decyzje studentów mogą zatopić uczelnie niespełniające ich oczekiwań w świecie, który wyłoni się po kryzysie COVID-19 – ostrzega amerykański pedagog w wypowiedzi otwierającej nowy duży raport badawczy na temat przyszłości szkolnictwa wyższego zamówiony przez Qatar Foundation (Katarską Fundację na rzecz Edukacji, Nauki i Rozwoju Społecznego, QF).

Raport „New schools of thought: Innovative models for delivering higher education" („Nowe szkoły myślenia: innowacyjne modele szkolnictwa wyższego"), opracowany przez zespół Economist Intelligence Unit (EIU) nakreśla sposoby, w jakie szkoły wyższe muszą się przystosować, aby mogły przetrwać w obliczu niższego finansowania ze środków publicznych, kwestionowania ich wartości oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii i automatyzacji.

Dzisiaj, w dniu publikacji raportu, zorganizowano panel dyskusyjny EIU sponsorowany przez QF, w którym eksperci z trzech kontynentów zajmujący się kształceniem omówili płynące z raportu wnioski i podzielili się swoimi opiniami na temat przyszłości szkolnictwa wyższego. Zdaniem jednego z rozmówców, Bena Nelsona, założyciela, przewodniczącego i dyrektora generalnego programu Minerva Schools na Keck Graduate Institute: „W tym roku na studentach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Po raz pierwszy odkąd sięgamy pamięcią, ich decyzje mogą doprowadzić do bankructwa całe instytucje".

„Można powiedzieć, że studenci zagłosują nogami w sposób, w jaki nigdy jeszcze nie było to możliwe – robiąc sobie roczną przerwę w studiach mogą doprowadzić do zamknięcia całej uczelni. Po raz pierwszy student pełni rolę podobną do wspólnika, który może decydować o tym, jakie kroki będą podejmować uczelnie i które z nich zachowają prawo do kształcenia w przyszłości".

„Jeśli społeczności i studenci stykają się z instytucjami, które nie dają im tego, za co zapłacili, to w końcu tracą cierpliwość".

Dr Mary Schmidt Campbell, przewodnicząca Spelman College, wspomniała o tym, że „w obecnej sytuacji niezwykle ważne" jest partnerstwo między uczelniami, dodając, że: „Uczelnie muszą skończyć z elitaryzmem i zamknięciem się na inne podmioty".

„Na współpracy skorzystają wszyscy, ale żeby ją nawiązać, potrzebna jest prawdziwa wolta w sposobie myślenia. Jeśli wrócimy do działań opartych na marketingu i konkurencji, to zmierzamy donikąd".

Doradca ds. edukacji w QF Francisco Marmolejo stwierdził, że uczelnie muszą „zweryfikować swoje założenia", dodając, że: „Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie zmienimy się i nie otworzymy na ryzyko, to gdy tylko nastanie względna normalność, będziemy podejmowali próby powrotu do tego, jacy byliśmy przed kryzysem. Problem w tym, że nie możemy już sobie pozwolić na luksus myślenia, że sprawy wrócą do stanu sprzed pandemii".

