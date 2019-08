Ueni Trading lance un nouveau site Web en anglais pour les propriétaires de marques qui cherchent à s'implanter sur le marché japonais

TOKYO, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Ueni Trading Company Limited, qui détient une part écrasante des importations et du commerce de gros de produits de marque étrangère au Japon, a lancé un nouveau site Web institutionnel en anglais. Le site Web présente aux propriétaires de marques qui veulent trouver leur voie au Japon les services d'Ueni Trading et ses atouts inégalés, qui s'ajoutent à ses 30 années d'expérience.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105599/201908079538/_prw_PI1lg_EWlxjQqk.jpg)

Site officiel : https://www.ueni.co.jp/en/

Ueni Trading entretient de solides relations de confiance avec environ 800 sociétés de distribution qui représentent le Japon, avec environ 8000 magasins à travers le pays, et il exploite également des sites de commerce électronique. Il offre à la fois des réseaux de distribution B2B (business-to-business) et B2C (business-to-consumer).

Ueni Trading soutient la promotion des ventes sur les marchés japonais grâce à ses experts dotés d'une grande expérience dans les domaines du marketing : localisation, promotion, merchandising visuel, présentations dans le style japonais, entre autres.

Ueni Trading propose les solutions intégrales nécessaires au lancement de marques au Japon, concernant la connaissance de la culture, des marchés, des consommateurs et des lois du pays ainsi que la promotion des ventes et l'établissement de relations de confiance avec les distributeurs et les commerçants.

Ueni Trading n'utilise jamais de méthodes de ventes qui pourraient porter atteinte à la marque.

Ueni Trading recherche des produits dans de nouvelles catégories. Il encourage les clients à contacter la société s'ils possèdent des produits à vendre au Japon, tels que des marques nationales et des marques de style de vie qui ne seraient pas encore disponibles dans le pays.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

https://www.ueni.co.jp/en/contact_us/

À propos d'Ueni Trading Company Limited

Ueni Trading Company Limited est l'une des principales sociétés de vente en gros et d'importation de marques au Japon. Depuis sa fondation, en 1989, Ueni Trading a bâti et maintenu des partenariats solides et productifs en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. Son siège social se trouve à Tokyo (Japon).

Pour plus de détails, veuillez consulter :

https://www.ueni.co.jp/en/

https://www.ueni.co.jp/en/



