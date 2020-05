UFC® e Chiliz anunciam parceria global

O aplicativo Socios.com fez parceria com grandes clubes de futebol, entre eles, o FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético de Madri, Galatasaray, AS Roma, CA Independiente e a gigante do esporte OG para produzir ativos digitais com a marca de clubes conhecidos como tokens de fãs. Usando o $CHZ da Chiliz, a criptomoeda que alimenta o Socios.com, os tokens de fãs podem ser comprados e vendidos no marketplace do aplicativo ou na primeira plataforma de troca de criptomoedas do mundo para esportes e entretenimento, a Chiliz.net. Os tokens de fãs dão ao proprietário o direito de votar nas pesquisas designadas pelo clube e ganhar experiências únicas na vida.

No curto prazo, a parceria permitirá ao UFC atrair um público cativo de fãs entusiastas do esporte do mundo todo, criando inúmeras oportunidades para expandir sua marca por meio de atividades promocionais na plataforma Socios.com.

A parceria também permitirá ao UFC capitalizar a experiência em fintech da Chiliz na área de esportes, criando mais oportunidades para expandir a marca UFC e aumentar o envolvimento dos fãs por meio de soluções inovadoras de blockchain, tecnologia e aplicativos móveis.

Todos que tiverem tokens de fã, bem como os que adquirirem $CHZ poderão acessar ofertas e recompensas relacionadas ao UFC, incluindo ingressos para seus eventos ou acesso à pré-venda de ingressos por meio dessa parceria.

O UFC transformou o MMA em um dos esportes que mais cresce no mundo e tem mais de 318 milhões de fãs globais. Sua lista é composta por atletas de alto nível do MMA, incluindo Conor McGregor, Nate Diaz, Khabib Nuramagomedov, Holly Holm e Amanda Nunes.

Alexandre Dreyfus, diretor executivo e fundador da Chiliz & Socios.com, disse: "Em parceria com a Chiliz, o UFC agora tem acesso a um público cativo de fãs de algumas das maiores organizações esportivas do planeta, criando uma oportunidade inigualável de atrair novos seguidores. Essa emocionante parceria é o primeiro grande exemplo de como podemos usar a tecnologia blockchain para criar oportunidades incríveis de engajamento, não apenas para os nossos parceiros de token de fãs, como também para outras empresas líderes. É também um grande passo em direção à nossa evolução: de pioneiros no envolvimento de fãs baseado em blockchain a líder dessa marcha como uma empresa de fintech no espaço esportivo".

Nicholas Smith, vice-presidente de parcerias globais do UFC, acrescentou: "A Chiliz e a Socios.com são líderes do setor em engajamento de fãs baseado em blockchain, e nossas empresas têm a filosofia comum de sempre 'ser a primeira', por isso estamos empolgados para começar essa nova parceria. O UFC se esforça continuamente para melhorar a experiência dos fãs, e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe de maneiras inovadoras e únicas para alcançar esse objetivo".

Sobre a Chiliz

A Chiliz oferece às organizações de esportes e entretenimento ferramentas baseadas em blockchain, para ajudá-las a engajar e monetizar suas bases de fãs globais. Todos esses projetos são impulsionados pelo token da Chiliz ($CHZ), uma moeda digital atualmente disponível nas principais trocas de criptografia do mundo. Para obter mais informações, visite o site: https://www.chiliz.com.

Sobre o UFC®

UFC® é a principal organização mundial de artes marciais mistas (MMA), com mais de 318 milhões de fãs e 80 milhões de seguidores em mídias sociais. Produz mais de 40 eventos ao vivo por ano, em algumas das arenas mais prestigiadas do mundo, enquanto transmite para as TVs de quase um bilhão de famílias em mais de 170 países.

