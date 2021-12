UFC® ET TIMEX® ANNONCENT UN IMPORTANT PARTENARIAT MONDIAL DE PARRAINAGE ET DE LICENCE

Timex devient le « partenaire officiel de l'UFC pour le chronométrage » et le « partenaire officiel de l'UFC pour les montres »

Le partenariat comprend une entente de licence pluriannuelle pour un portefeuille de produits de chronométrage identifiés à la marque UFC

MIDDLEBURY, Connecticut, et LAS VEGAS, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'UFC®, la référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes (AMM), et Timex®, un leader mondial de l'horlogerie depuis plus de 165 ans, ont annoncé aujourd'hui un important partenariat mondial de parrainage et de licence qui offre à chaque marque une occasion de marketing idéale lui permettant d'atteindre un plus grand nombre d'amateurs et de consommateurs.

PARTENARIAT DE LICENCE POUR DES PRODUITS PORTANT LA MARQUE UFC

Timex deviendra un « partenaire de licence officiel de l'UFC » et offrira une vaste sélection de produits identifiables à la marque UFC, notamment des montres-bracelets, des montres permettant le suivi de la santé et de la forme physique, des bracelets seuls, des horloges et plus encore. Chaque article bénéficiera du même savoir-faire, de la même qualité et du même design novateur qui ont fait de Timex la marque de montres la plus célèbre au monde.

Dès la saison printemps/été 2022, les consommateurs du monde entier pourront se procurer les produits Timex/UFC dans différentes boutiques de détaillants (physiques et en ligne), y compris sur Timex.com, dans la boutique officielle de l'UFC, dans les grandes surfaces, les magasins d'articles de sport et d'autres emplacements.

« Tous les amateurs de combat connaissent l'importance de la gestion du temps et du chronomètre dans ce sport, a déclaré le président de l'UFC, Dana White. Chaque seconde compte, et le compte à rebours ajoute au drame et au plaisir que procure un grand combat de l'UFC. Maintenant, Timex sera associée aux plus grands moments de l'UFC lors de leur diffusion dans le monde entier. Timex est une marque emblématique, et nous sommes ravis qu'elle devienne un partenaire officiel de l'UFC. »

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous associer à l'UFC pour créer une collection de montres Timex/UFC qui incarnent la robustesse et la ténacité de nos deux identités, a déclaré Tobias Reiss-Schmidt, PDG du Groupe Timex. Leader incontesté du domaine des sports de combat, l'UFC a su bâtir un héritage durable et reconnu de tous. En tant que chronométreur et partenaire officiel des montres de l'UFC, nous avons hâte de présenter des produits emblématiques qui sauront charmer l'auditoire unique et diversifié de l'UFC, en plus d'être témoins des plus grands moments de l'organisation. »

ALLIANCE DE PARRAINAGE ET INTÉGRATIONS DE MARQUE

Timex deviendra également le tout premier « partenaire officiel de l'UFC pour le chronométrage » et le « partenaire officiel de l'UFC pour les montres », lui permettant d'intégrer de multiples façons les actifs de l'UFC, lors des diffusions en direct et sur les réseaux sociaux appartenant à l'UFC. Plus particulièrement, Timex deviendra le partenaire présentateur de l'horloge des combats de l'UFC lors de tous ses événements payés à la carte, à commencer par le UFC 269 : OLIVEIRA vs POIRIER, qui aura lieu le samedi 11 décembre. La marque Timex profitera d'une visibilité de premier plan lors de tous les événements phares de l'UFC au courant de l'année, pour ainsi rejoindre – via les écrans – plus de 900 millions de foyers dans 175 pays à travers le monde.

PROGRAMME POUR LES ATHLÈTES DE L'UFCL'entente prévoit également la création d'un fonds annuel qui offrira des possibilités de rémunération aux athlètes de l'UFC participants par le biais du marketing et de produits sous licence.

À propos de l'UFC®L'UFC® est la référence mondiale en matière d'arts martiaux mixtes (AMM), suivie par plus de 625 millions d'amateurs et de 178 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. L'organisation produit chaque année plus de 40 événements en direct dans certains des stades les plus prestigieux du monde, et les diffuse dans près de 900 millions de foyers répartis à travers plus de 170 pays. La liste des combattants de l'UFC comprend les meilleurs athlètes d'arts martiaux mixtes du monde, ceux-ci issus de plus de 75 pays. L'une des offres numériques de l'organisation est le UFC FIGHT PASS®, un des plus importants services de diffusion en continu au monde pour les sports de combat. L'UFC appartient à Endeavor, une entreprise mondiale de sports et de divertissement, et son siège social est situé à Las Vegas, au Nevada. Pour en savoir plus, consultez le site UFC.com et suivez l'UFC sur Facebook.com/UFC et sur Twitter, Snapchat, Instagram et TikTok à @UFC.

À propos du Groupe Timex Timex Group conçoit, fabrique et commercialise des montres novatrices à l'échelle mondiale. Timex Group est une entreprise privée dont le siège social est situé à Middlebury, dans le Connecticut, qui compte de nombreuses unités d'exploitation et emploie plus de 3 000 personnes dans le monde entier. Étant l'un des plus grands horlogers au monde, Timex Group voit ses entreprises produire des montres sous un certain nombre de marques renommées, dont Timex, adidas, Furla, GC, Guess, Missoni, Nautica, Salvatore Ferragamo, Ted Baker, Versace et Versus.

Retrouvez Timex sur les médias sociaux :@timex.

Pour en savoir plus, consultez le site http://timexgroup.com.

