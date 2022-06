UFC® und VeChain verkünden historische globale Marketing-Partnerschaft

VeChain wird der erste offizielle Layer-1-Blockchain-Partner der UFC. Damit erhält die Stiftung ein noch nie dagewesenes Maß an Integration in die wichtigsten UFC-Assets, von Live-Events, einschließlich Sendebeiträgen und In-Arena-Promotion, bis hin zu Originalinhalten, die über die beliebten digitalen und sozialen Kanäle der UFC verbreitet werden. Durch die weitreichende globale Präsenz der UFC wird VeChain in schätzungsweise 900 Millionen TV-Haushalten in 175 Ländern, die die UFC-Übertragungen empfangen, eine bedeutende Markensichtbarkeit haben.

VeChain ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen und verfügt über internationale Niederlassungen in Luxemburg, Japan, China, Singapur, Frankreich, Italien, Irland, San Marino und den Vereinigten Staaten. Starke Entwicklungskapazitäten in Kombination mit der professionellen Compliance-Beratung durch die strategischen Partner PwC und DNV haben dazu geführt, dass VeChain Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Walmart, Bayer, BMW Group, BYD Auto, LVMH und anderen eingegangen ist.

Die öffentliche Blockchain VeChainThor ist insofern einzigartig, als ihre Technologien bereits auf Unternehmens- und Regierungsebene kommerziell eingesetzt werden. Ihre Technologie ist in der Lage, die Weltwirtschaft radikal zu verändern, indem sie die Datentransparenz und -sicherheit erheblich verbessert und gleichzeitig eine noch nie dagewesene Zusammenarbeit mit „vertrauenslosen" Daten ermöglicht. Darüber hinaus findet VeChainThor branchenübergreifend Anwendung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Kohlenstoffmanagement, Lieferkette und Logistik, Medizin, Energie und anderen.

MARKENINTEGRATIONEN UND BERECHTIGUNGEN

Als UFCs erster Offizieller Layer 1 Blockchain-Partner überhaupt, erhält VeChain eine der tiefsten Integrationen in die wichtigsten UFC-Assets aller Sponsoren in der Geschichte der UFC. Erstens wird VeChain Eigentümer des offiziellen UFC-Ranglisten-Titels, UFC Rankings Powered by VeChain. Diese einzigartige und neue Integration bietet VeChain eine unglaubliche Sichtbarkeit bei den Live-Übertragungen der größten UFC-Events - den Pay-Per-Views - sowie den digitalen und sozialen Kanälen der UFC. Die Integration bietet VeChain auch eine starke Verbindung mit einer der wichtigsten Komponenten des UFC-Matchmakings - den Kämpfer-Ranglisten.

Die Prominenz von VeChain bei den Live-Events der UFC wird durch zwei zusätzliche, öffentlichkeitswirksame Aktivierungen verstärkt. VeChain wird im weltberühmten Octagon® der UFC bei allen 42 UFC-Veranstaltungen pro Jahr und bei der Dana White's Contender Series mit 10 Veranstaltungen vertreten sein. VeChain wird auch bei allen UFC-Veranstaltungen vor Ort beworben, hervorgehoben durch häufiges, dynamisches Branding auf dem UFC Fight Deck, den neuen, bahnbrechenden LED-Deck-Displays, die rund um das Octagon positioniert sind und das Spektakel der UFC-Veranstaltungen durch aufregende Lichteffekte, Grafiken, Animationen, Videos und mehr bereichern.

Darüber hinaus werden die UFC und VeChain bei einer Vielzahl von maßgeschneiderten und originellen Inhalten mit UFC-Talenten und -Athleten zusammenarbeiten, die über die beliebten sozialen Kanäle und digitalen Plattformen der UFC verbreitet werden und fast 200 Millionen Follower weltweit erreichen.

Neben anderen Markenaktivierungen wird die UFC VeChain auch einzigartigen Zugang zu den hochmodernen UFC-Einrichtungen wie dem Performance Institute und APEX gewähren, um einmalige Unternehmensaktivitäten und -veranstaltungen zu entwickeln, und die UFC und VeChain werden zusammenarbeiten, um VIP-Gewinnspiele für Fans zu entwickeln, die an den größten UFC-Veranstaltungen teilnehmen.

Auch die UFC-Athleten werden davon profitieren, denn die Vereinbarung sieht einen jährlichen Markenbotschafterfonds vor, der den teilnehmenden UFC-Athleten erhebliche bezahlte Marketingmöglichkeiten bietet.

VeChain-gebrandete Assets werden diesen Samstag, 11. Juni, während UFC® 275: TEIXEIRA vs PROCHAZKA im Singapore Indoor Stadium, debütieren. Die Veranstaltung ist das erste nummerierte UFC-Pay-Per-View in Südostasien und bietet auch die ersten UFC-Meisterschaftskämpfe in der Region: UFC-Weltmeister im Halbschwergewicht Glover Teixeira tritt gegen die Nummer 2 Jiri Prochazka an und UFC-Weltmeisterin im Fliegengewicht Valentina Shevchenko gegen die Nummer 5 Taila Santos.

Informationen zu UFC®

Die UFC ist die weltweit führende Mixed Martial Arts-Organisation (MMA) mit mehr als 688 Millionen Fans und 198 Millionen Followern in den sozialen Medien. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der prestigeträchtigsten Arenen der Welt und sendet an fast 900 Millionen TV-Haushalte in mehr als 170 Ländern. Auf der Liste der UFC-Athleten stehen die besten MMA-Athleten der Welt, die mehr als 75 Länder vertreten. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS®, einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsportarten. Die UFC ist im Besitz des globalen Sport- und Unterhaltungsunternehmens Endeavor und hat ihren Hauptsitz in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com und folgen Sie der UFC auf Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

Informationen zu VeChain

Die VeChain Foundation wurde 2015 als privates Konsortialnetzwerk ins Leben gerufen und entwickelte daraufhin die öffentliche Blockchain VeChainThor, eine EVM-kompatible Layer-One-Smart-Contract-Plattform, die sich an die unterschiedlichsten Anforderungen der realen Welt anpassen lässt. Es wird derzeit in den Bereichen Lieferkette, Nachhaltigkeitsinitiativen, Kohlenstoffemissionsmanagement, SDGs, Automobilsektor, Medizin, Energie und mehr eingesetzt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836799/VeChain_Partnership.jpg

SOURCE VeChain