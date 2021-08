Uísque escocês puro malte Bowmore® apresenta coleção Designed by Aston Martin

Como parte de uma coleção lançada anualmente, os especialistas em design da Aston Martin evidenciaram o caráter diferenciado dos atuais puro maltes 10, 15 e 18 anos da Bowmore e prestaram homenagem para carros icônicos da história da conceituada marca.

O Bowmore 10 anos junta-se ao LM10, revolucionário carro da equipe da fábrica da Aston Martin, que correu pela primeira vez em Le Mans em 1932. Expressando claramente um estilo ousado e confiante, essas duas criações incorporam uma habilidade técnica excepcional à medida que o uísque combina especiarias com aromas defumados marcantes de forma arrojada.

Inspirado pelo icônico Aston Martin Atom, o altamente sofisticado Bowmore 15 Anos captura um momento definitivo no tempo e prestigia o talento criativo e a paixão dos mestres. O uísque envelhecido no primeiro enchimento de tonéis e barris de bourbon requintados revela um caráter revigorante e sofisticado.

A apresentação e a atenção excepcional aos detalhes são os elementos que unem o Aston Martin DB Mk III e o Bowmore de 18 Anos. O puro malte de alto nível é raro e digno do envelhecimento nos nobres tonéis Oloroso e Pedro Ximénez.

Manuel Gonzalez, diretor de marca da Global Travel Retail, disse: "Nossa parceria com a Aston Martin é mais um exemplo de como estamos investindo na premiumização de nosso portfólio GTR por meio de uma combinação de inovações interessantes e edições especiais limitadas. A coleção Designed by Aston Martin continua a realçar a ambição que temos pela marca Bowmore e oferece aos nossos clientes novos conceitos com forte apelo ao consumidor, juntamente com oportunidades de crescimento vitais."

A primeira linha da série Designed By Aston Martin exclusiva para a Global Travel Retail estará à venda a partir de agosto de 2021. O Bowmore 10 Anos estará disponível por $59 (preço sugerido de venda), o Bowmore 15 Anos estará disponível por $80 (preço sugerido de venda) e o Bowmore 18 Anos estará disponível por $121 (preço sugerido de venda).

A garrafa e a embalagem com design de edição limitada estarão disponíveis em lojas Duty Free em todo o mundo com ativações nos principais aeroportos, entre eles London Heathrow, Frankfurt, Hainan, Istambul e Taiwan.

Para mais informações sobre o Bowmore Aston Martin, acesse: astonmartin-travel-bowmore.com

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1583535/Bowmore.jpg

FONTE Beam Suntory Inc.

