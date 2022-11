Uitnodiging voor de media: Op 10 november publiceert Hut 8 de resultaten van kw3 2022

TORONTO, 1 november 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of "het bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van de delving van digitale activa en leverancier van high-performance computinginfrastructuur, zal op 10 november 2022 via een telefonische vergadering de resultaten bekendmaken van het kwartaal dat eindigt op 30 september 2022.

Wie: Analisten, media en investeerders zijn hiervoor uitgenodigd.

Wat: De directie van Hut 8 zal de financiële resultaten van het bedrijf over het derde kwartaal beoordelen en commentaar geven op recente bedrijfsontwikkelingen.

Wanneer: De resultaten zullen op 10 november 2022 om 14.30 uur Nederlandse tijd (09.30 uur ET) via een persbericht en op de website van het bedrijf op https://hut8mining.com/investors/ worden bekendgemaakt. De telefonische vergadering en het webinar beginnen om 15.00 uur Nederlandse tijd (10 uur ET).

Waar: Deelnemers aan de telefonische vergadering dienen 5 minuten van tevoren in te bellen.

Gratis (Noord-Amerika):

1-888-664-6392, toegangscode: 91939832#

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa en een derde locatie in North Bay, Ontario, alle drie in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de branche en een van de hoogste voorraden van zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met 36.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance computing (Web 2.0) en opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Media Relations: Yamini Coen, [email protected]

