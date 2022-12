Ukrainisches Kundendienstunternehmen setzt besten Kundendienstansatz zur Krisenbewältigung um und wächst trotz Kriegsbedingungen

DNIPRO, Ukraine, 8. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Simply Contact wurde aufgrund der Nominierung für den besten Krisenmanagementansatz mit der ECCCSA-Auszeichnung gewürdigt.

Das ECCCSA ist ein weltbekanntes Auszeichnungsprogramm, das Unternehmen aus ganz Europa würdigt, die bei der Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen für ihre Kunden eine Vorreiterrolle spielen. Es zeichnet Unternehmen aus, die kontinuierlich Verbesserungen vornehmen und innovativ sind, um mit maximaler Effizienz und Effektivität zu arbeiten. Die ECCCSA-Auszeichnung, die zur Prestigeerhöhung beiträgt, ist ein Beweis für die hohe Leistungsfähigkeit des Contact Centers.

„Es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie stolz ich auf diese Auszeichnung und unser Team im Allgemeinen bin. Es ist beeindruckend und gleichzeitig inspirierend, dass Branchenexperten den Ansatz und die Arbeitsabläufe von Simply Contact für zuverlässig und dieser renommierten Auszeichnung würdig befunden haben", erklärte Konstantin Ryzhov, Mitgründer und CEO von Simply Contact.

Eine hoch angesehene Jury aus dem Kundendienstbereich hob die hervorragenden Leistungen hervor, die Simply Contact unter schwierigen Bedingungen in dieser Branche erbrachte. Während des Krieges setzten die ukrainischen Niederlassungen von Simply Contact ihre Arbeiten aktiv fort, um einen reibungslosen und qualitativen Support für bestehende Projekte zu bieten. Darüber hinaus hat Simply Contact neue Freiwilligenprojekte für die ukrainische Regierung ins Leben gerufen, um Bürger und humanitäre Hilfsorganisationen zu unterstützen. Dies wurde durch entscheidende Maßnahmen in den ersten Monaten des Krieges und durch einen klaren Aktionsplan für Notfälle umgesetzt. Ebenso spielte die koordinierte Arbeit aller Mitarbeiter eine wesentliche Rolle.

Zusätzlich zu der ununterbrochenen und effizienten Arbeit in den ukrainischen Büros während des Krieges entwickelt sich Simply Contact zuversichtlich weiter und erweitert sich global. Das erste Büro außerhalb der Ukraine wurde in Warschau, Polen, eröffnet. Derzeit sind dort mehr als 50 Vertreter im Einsatz. Die Eröffnung eines neuen Büros war ein wichtiger Schritt für das Wachstum und die Entwicklung von Simply Contact. Sie ermöglichte die Ausweitung des Tätigkeitsbereichs und die Aufnahme neuer Projekte. Der polnische Standort wächst stetig und erweitert seinen Umfang.

Informationen zu Simply Contact:

Simply Contact ist ein führendes Outsourcing-Unternehmen für den Kundensupport, das in verschiedenen Servicekanälen weltweit mehrsprachige Kundendienstleistungen anbietet. Simply Contact unterhält in verschiedenen Städten in der Ukraine (Kiew, Dnipro, Poltava, Lwiw) sowie in Polen (Warschau) mehrere Büros. Mit mehr als 7 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen erfolgreiche Projekte in den Bereichen Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Luftfahrt, E-Commerce und Einzelhandel. Zu den Kunden von Simply Contact gehören unter anderem internationale Unternehmen und Gesellschaften wie Wizz Air, Ukrainian International Airlines und Yves Rocher.

Medienkontakt | Simply Contact:

https://simply-contact.com/

[email protected]

+1 (929) 2655229

SOURCE Simply Contact