UL a été officiellement agréé en tant que laboratoire d'essais externe de BMW Group

KREFELD, Allemagne, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le laboratoire d'essais de matériaux de performance d'UL situé à Krefeld (Allemagne) a été agréé en tant que laboratoire partenaire externe par BMW Group pour le moulage par injection d'échantillons de tests et les essais correspondants de matériaux thermoplastiques, selon la norme 93016 de BMW Group.

Pour ses clients du monde entier, le laboratoire d'UL situé à Krefeld, Allemagne, offre un service complémentaire unique en leur fournissant des échantillons moulés par injection pour des tests en interne, avec un suivi systématique des paramètres de traitement. Cette combinaison de services internes de moulages par injection de tests complets offre aux fournisseurs de matières premières thermoplastiques une assistance étendue et un soutien substantiel, à long terme, pour le développement de produits.

« Cette homologation de BMW est essentielle pour l'expansion de notre offre de services orientée client vers l'industrie automobile », a déclaré Thomas Wagner, PhD, directeur commercial automobile de la section « Produits chimiques » d'UL. « UL entretient une relation de collaboration étroite avec les fabricants de matières premières thermoplastiques. Nous pouvons désormais proposer à nos clients un nouvel ensemble intégral de services pour que leurs produits soient officiellement approuvés pour les applications en série dans les véhicules BMW. Nos experts en matériaux sont en mesure de les accompagner tout au long du processus d'obtention de la conformité à la norme GS 93016. »

Le centre de tests de matériaux accrédité ISO 17025 de Krefeld-Uerdingen propose une gamme unique de services tout compris. Grâce à ses laboratoires de tests hautement spécialisés et à des bases de données de matériaux complètes, la section « Produits chimiques » d'UL accompagne les constructeurs automobiles et les sous-traitants depuis la phase de conception du produit jusqu'à son développement initial et au processus d'Approbation des Pièces de Production (Part Production Approval Process — PPAP) final, en vue d'optimiser les délais de commercialisation.

Pour plus d'information sur l'intégralité de la gamme de tests automobiles d'UL, consulter le site UL.com/Drive , ou contacter :

Thomas Wagner, PhD

Directeur Commercial Automobile

thomas.wagner@ul.com

+49 2151 5370 234

UL favorise des conditions de vie et de travail sûres pour tous et partout, grâce à des applications scientifiques qui permettent de résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité et de durabilité. La marque UL est un gage de confiance, qui permet d'adopter en toute sécurité des produits et des technologies innovants. Chez UL, nous partageons tous la même passion pour contribuer à un monde plus sûr. Nous effectuons des tests, des inspections des audits et sommes en mesure de certifier, valider, vérifier, conseiller et former, tout en soutenant ces efforts grâce à des solutions logicielles dédiées à la sécurité et la durabilité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site UL.com.

CONTACT : Marlene Stezinar

Responsable Marketing – Division « Produits Chimiques »

UL LLC

Tél. : +49 (0) 2151 5370 309

Mail : marlene.stezinar@ul.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

Related Links

http://www.ul.com



SOURCE UL