UL et VdS signent un accord d'acceptation mutuelle des données

« Nous avons écouté nos clients et comprenons qu'ils souhaitent réduire les coûts et le temps d'accès aux marchés. Nous sommes donc heureux d'annoncer un accord d'acceptation mutuelle des données avec VdS, a déclaré Chris Hasbrook, vice-président et directeur général du groupe Built Environment d'UL. Nous aimons ce que VdS représente et nos organisations partagent des valeurs similaires. Par ailleurs, cette relation a été reçue positivement par nos clients. Cette initiative profitera grandement aux deux organisations, mais surtout aux clients, qui pourront désormais accéder à des marchés qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés auparavant. »

Avant la conclusion de cet accord, les fabricants qui avaient déjà reçu des marques UL devaient soumettre leurs produits à de nouveaux tests auprès de VdS afin de les commercialiser sur le marché d'Europe centrale (Allemagne, Autriche et Suisse), un processus qui pouvait prendre beaucoup de temps. Grâce au nouvel accord d'acceptation des données, VdS peut se servir des données de tests d'UL pour certifier que les produits des clients sont conformes aux normes européennes, ce qui pourrait réduire considérablement le délai de commercialisation sur le marché d'Europe centrale.

Les clients VdS bénéficieront eux aussi de cet accord, car UL pourra utiliser les données de VdS pour accorder des marques UL-EU et UL AU, ainsi que le certificat UK CPR qui permet aux clients d'appliquer le marquage UKCA. De plus, les clients mutuels d'UL et de VdS pourront appliquer les marques UL et VdS à leurs produits, ce qui élargira leur accès au marché.

Le Dr Robert Reinermann, PDG de VdS, a déclaré : « La signature de cet accord d'acceptation mutuelle des données représente un grand pas en avant pour VdS et UL, dont l'engagement envers la sécurité et la qualité correspond à nos propres idéaux. Cette entente aidera nos clients à accéder à de nouvelles possibilités et simplifiera le processus de certification. »

La clientèle de VdS est constituée d'entreprises industrielles et commerciales issues de nombreuses industries. Elle regroupe notamment des fabricants internationaux, des fournisseurs de solutions personnalisées, des spécialistes professionnels, des banques et des assureurs de premier rang. Pour en savoir plus sur VdS, cliquez ici .

À propos d'UL

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), des services de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de développement durable. Notre profonde connaissance des produits et notre intelligence dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des problèmes complexes. Découvrez-en davantage sur UL.com .

Pour en savoir plus sur le développement des normes et les autres activités à but non lucratif, consultez le site UL.org .

