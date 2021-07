UL fait l'acquisition de Method Park

« Avec l'accélération de la technologie dans des secteurs stratégiques pour la sécurité, tels que l'automobile et les appareils médicaux, l'introduction de technologies innovantes qui offrent un confort accru présente également de nouveaux défis », a déclaré Jennifer Scanlon, présidente et directrice générale d'UL Inc. « La rapidité d'adoption de ces innovations dépendra de l'aide apportée pour garantir un déploiement sûr et sécurisé. L'acquisition de Method Park renforcera l'expertise scientifique de base d'UL en matière de test, d'inspection et de certification et permettra de faire face aux risques de sécurité liés aux technologies innovantes. Ensemble, nous donnerons à nos clients la capacité de saisir de nouvelles opportunités. »

Spécialisé dans l'ingénierie de produits complexes basés sur des processus, le portefeuille de Method Park comprend des services de conseil, une solution logicielle de conformité numérique, un portefeuille de formation complet et des solutions logicielles pour de multiples industries. Fondée en 2001, la société fournit également à ses clients des informations sur l'optimisation des processus et la gestion de l'assurance qualité.

« En offrant une expérience client différenciée, un leadership et des solutions inégalés, ainsi qu'une plateforme de connaissances de premier ordre, UL s'efforce d'être un partenaire de choix pour ses clients en matière d'acceptation du marché mondial et de réduction des risques », a déclaré Weifang Zhou, vice-président exécutif et président de l'unité commerciale Test, Inspection et Certification d'UL. « L'équipe de Method Park s'aligne stratégiquement sur cette approche et nous aidera à devenir le partenaire scientifique, de sécurité et de durabilité le plus fiable pour nos clients. »

Basé dans la ville bavaroise d'Erlangen, Method Park possède des bureaux dans toute l'Allemagne, notamment à Berlin, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart, ainsi que des installations supplémentaires à Détroit, Miami, Pittsburgh et Shanghai. Avec cette acquisition, les plus de 200 employés de Method Park rejoindront UL pour se concentrer sur des solutions innovantes aux problèmes complexes de sûreté et de sécurité touchant de multiples industries.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de l'UL », a déclaré le professeur Bernd Hindel, fondateur et PDG de Method Park. « En combinant nos efforts, nous offrirons à nos clients les meilleurs services qui les aideront à pénétrer le marché plus rapidement et plus efficacement. La renommée commune de nos groupes nous permettra d'accélérer considérablement l'accès des clients à une gamme plus large de solutions et d'expertise complémentaires, d'étendre les services sur les marchés mondiaux et d'aider à tenir la promesse d'un monde plus sûr. »

La transaction a été conclue le 16 juillet. Les modalités d'acquisition n'ont pas été divulguées.

