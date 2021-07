UL is door de Wereldgezondheidsorganisatie geaccrediteerd om fabrikanten van koelapparatuur te helpen voldoen aan de vraag naar COVID-19-vaccinatieopslag

De accreditatie van UL maakt deel uit van het PQS-proces (Performance, Quality and Safety) van de WHO. Dit komt neer op de prekwalificatie van producten en toestellen voor de lidstaten van de WHO en de aankooporganisaties van de Verenigde Naties, om zodoende te helpen waarborgen dat de producten en hulpmiddelen geschikt zijn voor gebruik in immunisatieprogramma's. Een volgens het WHO-programma gecertificeerde fabrikant wordt opgenomen in de WHO-databank, die wordt geraadpleegd door al wie koelapparatuur nodig heeft voor een vaccinatiecampagne. Een product of hulpmiddel dat aan de PQS-databank wordt toegevoegd, moet eerst worden getest. Met de WHO-accreditatie kan UL nu deze noodzakelijke tests uitvoeren om na te gaan of producten van specifieke fabrikanten aan de PQS-prestaties en -kwaliteit voldoen.

Om de PQS-accreditatie voor koelapparatuur en -toestellen te verkrijgen, moest UL eerst aantonen dat het in staat was te voldoen aan de toepasselijke internationaal of nationaal aanvaarde normen of praktijkcodes bij een externe accreditatie-instantie.

De accreditatie van UL komt op een moment dat gemeenschappen over de hele wereld het COVID-19-vaccin toedienen. De productie en opslag van voldoende vaccindosissen om een einde te maken aan de pandemie is een van de grootste medische productie-inspanningen in de geschiedenis. In sommige gevallen moeten coronavirusvaccins worden bewaard in een omgeving bij een temperatuur tot -70°C. Tijdens de productie, opslag en distributie van vaccins moeten aangepaste koelingsniveaus worden gehandhaafd om de integriteit van de vaccinsamenstellingen te waarborgen. Wanneer vaccins niet bij de juiste temperatuur worden bewaard, worden zij ondoeltreffend, waardoor doses moeten worden weggegooid.

Alessio Dellanoce, general manager van de divisie Appliances, HVAC and Lighting van UL in Europa: "Terwijl wereldwijd miljarden mensen reikhalzend uitkijken naar een COVID-19-vaccin, blijven overheidsinstanties, farmaceutische bedrijven en gezondheidszorgorganisaties wereldwijd de opslagcapaciteit voor vaccins opschalen. Het handhaven van grote vaccinhoeveelheden in een omgeving die de doeltreffendheid van de vaccinatie vrijwaart en de patiënten het gewenste voordeel oplevert, is essentieel om de verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen. UL is vereerd door de Wereldgezondheidsorganisatie te worden erkend als een van haar geaccrediteerde laboratoria en een sleutelrol te spelen in de algehele bescherming van de volksgezondheid wereldwijd."

Met de WHO-accreditatie zal UL koelapparatuur op zonne-energie testen op basis van nieuwe WHO-productnormen. Koelapparatuur op zonne-energie wordt van cruciaal belang geacht voor de doeltreffendheid van vaccins in ontwikkelingslanden zonder een betrouwbaar elektriciteitsnet.

"De aanpak van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de voorkwalificatie van koelproducten houdt in dat geselecteerde uitrusting en toestellen hebben voldaan aan specifieke prestatie- en kwaliteitsnormen die geschikt zijn voor de omstandigheden op het terrein, om ervoor te zorgen dat het vaccin onder de meest geschikte omstandigheden wordt opgeslagen," aldus Dellanoce. "UL's accreditatie verzekert ons ervan dat we competente testen aanbieden die voldoen aan de eisen van de WHO, terwijl we ook de betrouwbaarheid van de vaccinopslaginfrastructuur in de wereld versterken."

