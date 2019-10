UL lança a plataforma SecureHorizon™ para ajudar a solucionar os desafios de testes e conformidade das novas soluções de pagamento

LAS VEGAS, 28 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- MONEY 20/20 -- A UL, empresa global líder em ciência da segurança, anunciou hoje o lançamento de SecureHorizon™, uma plataforma de conformidade de pagamentos baseada em SaaS que ajuda varejistas e fornecedores de terminais de processamento a integrar suas soluções de pagamento aos processadores de forma mais rápida, otimizando a experiência de teste.

Acessível para pequenos e médios varejistas e fornecedores de terminais de processamento, a SecureHorizon da UL ajuda a melhorar a prontidão do terminal, oferecendo um ambiente de conformidade e testes otimizados fáceis de usar. Varejistas e fornecedores de terminais têm acesso 24/7 à plataforma, o que permite a simulação de mercados e ecossistemas do mundo real durante todo o processo de desenvolvimento. Esse recurso de simulação configurável e autogerenciado ajudará as empresas a reduzir os gargalos de validação e testes de pré-certificação, melhorando a velocidade e a precisão do desenvolvimento do produto.

"Ao criar uma nova solução de pagamento hoje, os comerciantes carecem de um ambiente de teste otimizado para pré-testes e testes de produtos de pagamento de acordo com os requisitos de um processador", disse Isabelle Noblanc, vice-presidente e diretora administrativa da Divisão de Segurança e Gerenciamento de Identidade da UL. "A SecureHorizon atende a essa necessidade do setor com uma solução simples, rápida e acessível para o ecossistema de pagamentos".

Os desenvolvedores de soluções de pagamento podem utilizar a SecureHorizon como uma única fonte para configurar testes de ponto de venda (PDV) e aparelhos terminais, além de ser compatível com a Brand Test Tool da UL, que oferece a capacidade de executar a validação do anfitrião nos casos de teste de marca.

Embora o lançamento do primeiro módulo tenha sido projetado de forma personalizada para o ecossistema de pagamentos, a SecureHorizon foi projetada para atender a vários ecossistemas e setores que possuem suporte da UL. Os futuros módulos em desenvolvimento ampliarão a cobertura aos dispositivos de segurança cibernética da Internet das Coisas (IoT).

Por um tempo limitado, os usuários podem se registrar para uma avaliação gratuita de 30 dias e obter acesso instantâneo a esses serviços. Para saber mais, visite ims.ul.com/securehorizon.

Sobre a UL

A UL ajuda a criar um mundo melhor usando a ciência para solucionar desafios de segurança, proteção e sustentabilidade. Fortalecemos a confiança ao permitir a adoção segura de novos produtos e tecnologias inovadoras. Todos na UL compartilham a paixão por tornar o mundo um lugar mais seguro. Todo o nosso trabalho, desde pesquisa independente e desenvolvimento de padrões, a testes e certificações, até o fornecimento de soluções analíticas e digitais, ajuda a melhorar o bem-estar global. Empresas, indústrias, governos, autoridades reguladoras e o público confiam em nós para tomarem decisões mais inteligentes. Para saber mais, visite UL.com.

