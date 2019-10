UL obtient des agréments étendus de Volkswagen pour les inspections de matériaux

KREFELD, Allemagne, 9 octobre 2019 /PRNewswire/ -- UL, une grande entreprise mondiale de science de la sécurité, a officiellement annoncé que deux de ses laboratoires de test de matériaux avaient obtenu des homologations élargies de Volkswagen AG (VW).

Grâce à ces homologations étendues, UL peut désormais effectuer plusieurs méthodes d'inspection depuis ses installations à Melville (États-Unis) et Krefeld (Allemagne). Il s'agit notamment de tests environnementaux, comme par exemple PV 1200, de tests de surface (PV 3906), de tests mécaniques et de comportement de combustion (TL 1010), de tests de résistance aux fluides et d'inspections de textiles visant diverses pièces et divers composants pour l'intérieur et l'extérieur des automobiles.

Thomas Wagner, Ph.D., directeur des activités automobiles, déclare : « L'obtention des homologations étendues de Volkswagen est une étape importante dans l'expansion des services automobiles de UL à l'international et dans la poursuite de l'établissement de UL en tant que partenaire de confiance dans la chaîne logistique des essais automobiles. UL a renforcé ses services de soutien à la clientèle à proximité des sites de production de Volkswagen et des installations des fournisseurs de composants destinés à VW. Les clients de UL ont désormais un accès complet aux programmes d'essais correspondant à la norme mondiale de Volkswagen, VW 52000. » VW 52000 fixe les exigences pour les tests de matériaux et pour l'évaluation et la documentation des résultats de ces tests.

Les centres de test de matériaux à Melville et à Krefeld offrent une gamme unique de services tout compris. Grâce à ses laboratoires de test hautement spécialisés et des bases de données de matériaux complètes, UL accompagne les constructeurs automobiles et les sous-traitants depuis la phase de conception du produit jusqu'à son développement initial et au processus d'Approbation des Pièces de Production (Part Production Approval Process — PPAP) final, en vue d'optimiser les délais de commercialisation.

Pour plus d'informations sur le portefeuille de tests automobiles de UL, rendez-vous sur UL.com/Drive ou contactez :

Thomas Wagner, PhD

Directeur des activités automobiles

thomas.wagner@ul.com

+49 2151 5370 234

À propos de UL

UL encourage des conditions de vie et de travail sécurisés pour tous et partout dans le monde, grâce à des applications scientifiques qui permettent de résoudre les problèmes de sûreté, de sécurité et de durabilité. La marque UL suscite la confiance et permet d'adopter en toute sécurité des produits et des technologies innovants. Chez UL, nous partageons tous la même passion pour contribuer à un monde plus sécurisé. Nous effectuons des tests, des inspections des audits et sommes en mesure de certifier, valider, vérifier, conseiller et former, tout en soutenant ces efforts grâce à des solutions logicielles dédiées à la sécurité et la durabilité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site UL.com.

CONTACT : Marlene Stezinar

Directrice du marketing – Test et certification des matériaux

UL LLC

Téléphone : +49 (0) 2151 5370 309

Adresse électronique : marlene.stezinar@ul.com

