UL ouvre officiellement son laboratoire étendu dédié à la compatibilité électromagnétique et à la technologie sans fil en Italie

Il s'agit de l'une des premières installations de la région à accompagner les clients du secteur de la compatibilité électromagnétique et de la technologie mobile à effectuer des tests selon les normes règlementaires mondiales. Des services de test pour la conformité réglementaire aux marchés de destination, de sécurité électrique, de CEM ainsi que des tests d'évaluations des radiofréquences sont également disponibles. Grâce à de multiples mises à niveau, l'extension permet également d'accroître la rapidité et les capacités de test des appareils mobiles professionnels, des dispositifs industriels connectés ainsi que des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro grands publics connectés. Les principales mises à niveau des installations offrent aux fabricants un ensemble d'améliorations, notamment :

Un nouvel organisme notifié pour les directives européennes CEM et RED (directive sur les équipements radio), accompagnant étroitement les clients lors des évaluations techniques de la conformité

L'Extension du champ d'application de la Commission Electrotechnique Internationale pour la certification CB (Schéma OC) des produits électriques et électroniques du laboratoire d'essais CB d'UL afin d'inclure des capacités pour les services de mesure couvrant les dispositifs médicaux conformément à la norme CEI 60601, les essais des équipements de diagnostics in vitro et de laboratoires selon la norme CEI 61010

Nouvelles chambres semi-anéchoïques de 3 m et 5 m

et Un nouveau système d'alimentation électrique de 45 000 volt-ampères (45 kVA) permettant d'effectuer des tests de courant harmonique et de scintillement en mode triphasé jusqu'à 63 ampères

L'inauguration, qui a été diffusée en direct et en ligne depuis la nouvelle installation et le Musée des sciences et des techniques de Milan, plus grand musée dédié aux sciences et aux technologies d'Italie, a été présentée par Silvia Bernardi, journaliste pour Il Sole 24 Ore et commentée par Alberto Uggetti, Vice-Président des comptes mondiaux et stratégiques chez UL. En outre, les experts en sciences et en ingénierie d'UL ont donné un aperçu du marché de l'Internet des objets (IoT) en Italie, notamment son état, les tendances, les défis et les opportunités, ainsi que sur la façon dont UL contribue au progrès dans l'espace IoT.

De plus, lors d'un événement de pré-ouverture pour les médias italiens, Morten Claudi Lassen, vice-président régional d'UL en Europe, Francesco Marenoni, directeur des ventes du département Technologie de l'Information et Salvadori Giulio, directeur du département de l'observatoire IOT, de la voiture connectée et de la mobilité à la « Politecnico Milano School of Management », se sont exprimés sur la réussite commerciale de l'entreprise en Europe du Sud et sur l'état actuel et futur des appareils connectés.

« Nous sommes ravis d'ouvrir notre laboratoire dédié à la compatibilité électromagnétique et à la technologie mobile et de contribuer à alimenter l'innovation qui est déjà très présente dans tout le sud de l'Europe », a déclaré Lassen. « L'investissement d'UL dans le laboratoire de Carugate démontre notre engagement à offrir des services locaux de haute performance aux fabricants situés dans le sud de l'Europe, en leur fournissant une source unique et un seul site de tests et de certifications. Cela prouve également notre engagement à aider les fabricants en leur proposant des cycles de développement plus courts, un délai de mise sur le marché plus rapide et la capacité d'être plus compétitifs sur le marché mondial. »

Le laboratoire de CEM et de technologie mobile d'UL en Italie fait partie du réseau mondial de laboratoires d'essais de CEM et mobiles d'UL, situés en Chine, en Allemagne, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Collectivement, ces installations ont la capacité d'aider les fabricants à respecter les délais et les budgets de développement des produits en aidant à réduire les inefficacités des processus et en atténuant les risques de sécurité et de performance tout au long du cycle de vie du produit.

« Notre stratégie visant à développer notre présence ici en Italie et dans le monde entier est le reflet des stratégies mondiales mises en place par nos clients du sud de l'Europe », a déclaré Lassen. « Nous savons que naviguer dans le paysage des normes des marchés mondiaux est une tâche complexe et difficile. C'est pourquoi nous sommes prêts à répondre aux besoins d'accès au marché mondial des entreprises de la région, grâce à nos experts et nos installations dans le monde entier, afin d'assurer une entrée en douceur sur le marché de destination. Notre présence étendue associée à nos importantes capacités d'accès au marché mondial nous permettront d'offrir à nos clients des cycles de développement plus courts, ce qui équivaut à un délai de mise sur le marché plus rapide, à la capacité d'être plus compétitif sur le marché mondial et à la possibilité de continuer à croître et à prospérer. »

En savoir plus sur le laboratoire de CEM et technologie mobile d'UL en Italie.

