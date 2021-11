UL remporte un contrat avec Siemens Gamesa pour certifier certaines des plus grandes turbines du secteur mondial de l'éolien terrestre

NORTHBROOK, Illinois, 2 novembre 2021 /PRNewswire/ -- UL, le leader mondial des sciences de la sécurité et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de tests, d'inspections et de certifications pour les projets d'énergie renouvelable, s'est vu attribuer des contrats de certification par Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) pour les conceptions de turbines éoliennes les plus avancées de la société. Faisant partie de la nouvelle plateforme terrestre 5.X de SGRE, les éoliennes SG5.8-170 et SG5.8-155 ont une capacité de 5,8 MW et des diamètres de rotor de 170 et 155 mètres — représentant certaines des plus grandes turbines de l'industrie mondiale de l'éolien terrestre.

Une partie accréditée doit certifier les caractéristiques électriques des éoliennes pour contribuer à garantir une production d'électricité fiable et sûre. En fournissant la certification des caractéristiques de type et la certification de conformité au code du réseau pour des marchés tels que l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, UL permettra à SGRE de déployer des technologies éoliennes fiables et innovantes dans toute l'Europe.

« Confirmer que les nouvelles technologies élionnes peuvent soutenir le réseau électrique tout en optimisant la production d'énergie est crucial pour accélérer le développement des parcs éoliens et la transition énergétique verte de l'Europe »a déclaré Kai Grigutsch, responsable de la certification éolienne pour UL. « Nous sommes fiers de collaborer avec Siemens Gamesa pour contribuer à faire progresser l'adoption d'une énergie éolienne sûre et fiable. »

Pour soutenir le lancement de la plateforme terrestre 5.X dans le monde entier, SGRE a choisi UL comme fournisseur stratégique afin de tirer parti de la grande expérience d'UL en matière de conformité aux codes des réseaux internationaux et d'aider SGRE à gérer les risques liés à la sécurité, à la fiabilité et aux performances de ses turbines.

« Nous avions besoin d'un fournisseur stratégique digne de confiance qui puisse nous aider à certifier efficacement notre dernière plateforme de conception élioenne en vue d'un déploiement international et pour soutenir nos clients », a déclaré Irene Alli Oños, responsable de la certification SG5.X chez SGRE. « Notre collaboration avec UL nous permettra de répondre rapidement aux exigences de certification spécifiques au marché. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour continuer à développer des conceptions de turbines éoliennes à la pointe de l'industrie. »

