UL Solutions, Eurovent Zirvesi 2022'de HVACR Uygulamalı Güvenlik Bilimi Alanındaki İlerlemeleri Sergileyecek

UL Solutions'tan HVACR güvenlik bilimi uzmanları Eurovent Zirvesi'nde HVACR sektörü için yasal gereklilikler, yanıcı soğutucular, ultraviyole-C ve sanitasyon hakkında bilgi verecek.

NORTHBROOK, Illinois, 25 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Uygulamalı güvenlik bilimi alanında küresel lider UL Solutions, ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma (HVACR) test ve sertifikasyonu konularındaki en son gelişmeleri 25-28 Ekim tarihleri arasında Antalya'da yapılacak 2022 Eurovent Zirvesi'nde ele alacağını duyurdu.

HVACR safety science experts from UL Solutions will provide insights on regulatory requirements, flammable refrigerants, ultraviolet-C and sanitation for the HVACR industry at the 2022 Eurovent Summit, Oct. 25-28, in Antalya, Turkey.

UL Solutions Beyaz Eşya, HVAC ve Bileşenler İş Geliştirme Müdürü Giorgio Decataldo, "HVACR sektörü daha sürdürülebilir ve daha güvenli ürünler tasarlamaya daha fazla odaklanırken, UL Solutions, HVACR üreticilerinin gelişen enerji verimliliği ve güvenlik düzenlemelerini karşılamalarına yardımcı olmakla kalmayıp tüketicilerin, perakendecilerin ve kurulumcuların beklentilerini de karşılıyor." dedi. "Eurovent'te HVACR sektörüyle etkileşimde bulunmayı ve daha uyumlu ve sürdürülebilir ürünler için hedeflerine nasıl ulaşacakları konusunda fikir vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Türk İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından düzenlenen ve zirvenin öne çıkan etkinliklerinden biri olan Eurovent yıllık semineri, HVACR alanındaki yeni teknolojilere ve eğilimlere odaklanıyor. UL Solutions proje mühendisi Mahmut Karaca, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek seminerde HVAC alanında ultraviyole-C (UV-C) ve sanitasyon hakkındaki gelişmeleri paylaşacak.

Zirvenin en önemli etkinliği olan Eurovent Innovation HUB, bu yıl yenilikçilik ve sürdürülebilirlik arasında köprüler kurmaya odaklanacak. UL Solutions Beyaz Eşya, HVAC ve Bileşenler Direktörü ve Küresel Sektör Lideri Dustin Steward, bu konuyu ele almak için 26 Ekim'de HVAC'ta yanıcı soğutuculara odaklanan bir açılış konuşması yapacak. Steward, üreticilerin devrelerdeki yanıcı soğutucu davranışını tahmin etmelerini sağlayan, UL Solutions tarafından hazırlanan bir modelleme ve simülasyon programını anlatacak.

UL Solutions'tan HVACR güvenlik bilimi uzmanları ayrıca, Eurovent ürün grubu çalışma oturumları sırasında en son yasal gerekliliklerle ilgili haberler ve bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli bilgiler verecek. Çalışma oturumları için gündemde modelleme ve simülasyon, sertifikasyon standartlarıyla ilgili yenilikler ve değişiklikler ile buharlaştırıcı soğutma ekipmanı ve konut tipi klima santralleri bağlamında Brexit yer alıyor.

Decataldo, "Daha güvenli ve daha yenilikçi bir dünyanın anahtarı olarak bilim ileriye gidiyor" dedi. "UL Solutions'ta, ortaya çıkan HVACR güvenlik riskleri konusundaki hakimiyetimizi artırmak için bilimden yararlanıyoruz. Bu da bize HVACR endüstrisinin nasıl başarılı bir şekilde uyum sağlayabileceğini anlamak için öngörü sağlıyor. Eurovent için hedefimiz, pazarda zorluklarla karşılaşıp gelişirken sektörün ürün ve sistem güvenliği ve performansına eğilmesine yardımcı olmaktır."

UL Solutions Hakkında

Uygulamalı güvenlik bilimi alanında küresel bir lider olan UL Solutions, 100'den fazla ülkede müşterileri için emniyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki zorlukları fırsatlara dönüştürüyor. UL Solutions, müşterilerimizin ürün yenilikçiliğini ve iş büyümesini destekleyen yazılım ürünleri ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte test, denetim ve sertifikasyon hizmetleri sunar. UL Sertifikası İşaretleri, müşterilerimizin ürünlerinde güvenilirliğin tanınmış bir simgesi olarak hizmet verir ve güvenlik misyonumuzu ilerletmeye yönelik sarsılmaz bir taahhüdü yansıtır. Müşterilerimizin yenilik üretmesine, yeni ürün ve hizmetler başlatmasına, küresel pazarlarda ve karmaşık tedarik zincirlerinde yolunu bulmasına ve sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde geleceğe doğru büyümesine yardım ederiz. Bizim bilimimiz, sizin avantajınız.

BASIN İLETİŞİM:

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

T: +1 (847) 664.8425

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1927180/Air_conditioning_compressor_installation_outside_building__Air_conditioning_system_907787458_5472x36.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

SOURCE UL Solutions