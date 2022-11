UL Solutions fait l'acquisition de Cimteq

Cette acquisition permet à UL Solutions d'aider les clients spécialisés dans les fils et les câbles à optimiser leurs processus de développement et de fabrication de produits tout en améliorant la sûreté et la conformité des produits.

NORTHBROOK, Illinois, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader mondial de la science appliquée à la sécurité, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Cimteq Limited (« Cimteq »), un important fournisseur de logiciels d'aide à la conception et à la fabrication de fils et de câbles de l'industrie mondiale basé au Royaume-Uni.

« Pour les technologies émergentes au sein des villes intelligentes, pour l'industrie 4.0 ainsi que pour que les industries de la mobilité et de la communication, les fils et les câbles sont la colonne vertébrale qui leur permet de mettre en œuvre de nouvelles offres de services, a déclaré Jennifer Scanlon, présidente et PDG d'UL Solutions Inc. Nous sommes convaincus que l'acquisition de Cimteq nous permettra d'aider les clients spécialisés dans les fils et les câbles à continuer à évoluer et à prospérer à mesure que ces technologies poseront de nouveaux défis et offriront de nouvelles opportunités. »

L'acquisition de Cimteq renforce les capacités logicielles d'UL Solutions afin de mieux servir les petits et grands clients spécialisés dans les fils et les câbles tout au long du cycle de vie du produit. Grâce à une technologie de pointe, le logiciel d'entreprise innovant de Cimteq permet aux industriels du monde entier d'être plus efficaces en améliorant leur productivité et en rationalisant les processus de développement et de fabrication des produits.

La technologie de Cimteq permet également de simplifier la gestion complexe des données de conception des câbles, de la phase du concept initial à la phase de livraison d'une nomenclature complète directement dans les systèmes de planification des ressources d'entreprise. Grâce au logiciel Cimteq, UL Solutions est désormais en mesure de fournir aux fabricants de fils et de câbles des outils permettant de planifier, de gérer et de contrôler efficacement chaque aspect du processus de développement et de fabrication en s'appuyant sur les dernières technologies industrielles de l'Internet des objets (IoT) afin d'optimiser les opérations de fabrication de câbles.

« L'excellence opérationnelle tout au long du cycle de recherche et de développement est de plus en plus cruciale pour un déploiement sûr des produits, d'autant plus que les exigences de conception gagnent en complexité, a déclaré Weifang Zhou, vice-président exécutif et directeur du service de test, d'inspection et de certification chez UL Solutions. Cimteq permettra à UL Solutions d'aider ses clients à optimiser leurs opérations tout en améliorant la sûreté et la conformité des produits. »

« Cimteq a été fondé pour développer des solutions logicielles pour l'industrie des fils et des câbles et pour aider les fabricants à réaliser leurs ambitions de transformation numérique tout en développant des produits sûrs et conformes, a déclaré Michael Braddock, PDG de Cimteq. Nous partageons la culture d'une sécurité axée sur les missions d'UL Solutions et nous sommes fiers de les rejoindre pour contribuer à faire progresser les innovations pour l'industrie des fils et des câbles »

Cimteq a été co-fondé en 1998 par des vétérans de l'industrie logicielle, Ali et Amanda Shehab, et son siège social est situé à Wrexham, au Pays de Galles, à environ 56 kilomètres au sud de Liverpool, au Royaume-Uni. En 2018, Cimteq a bénéficié d'une prise de participation de la part du gestionnaire d'investissements en capital-investissement et en infrastructures coté en bourse, Foresight Group.

La transaction a été conclue le 9 septembre 2022.

À propos d'UL Solutions

Un leader mondial des sciences de la sécurité appliquées, UL Solutions transforme les défis de la sûreté, de la sécurité et de la durabilité en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services de test, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre atout.

UL Solutions offre un large portefeuille de services aux entreprises. UL Solutions maintient des entités juridiques distinctes pour l'évaluation de la conformité et les services de conseil et a mis en place des processus pour identifier et atténuer les conflits d'intérêts potentiels et maintenir l'impartialité.

