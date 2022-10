UL Solutions presenta i progressi della scienza della sicurezza applicata HVACR in occasione dell'Eurovent Summit 2022

Gli esperti di scienza della sicurezza HVACR di UL Solutions forniranno approfondimenti su requisiti normativi, refrigeranti infiammabili, ultravioletti C e igiene per il settore HVACR all'Eurovent Summit

NORTHBROOK, Illinois, 25 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader globale nel campo delle scienze della sicurezza applicata, ha annunciato gli ultimi progressi nei test e nella certificazione di riscaldamento, ventilazione, aria condizionata e refrigerazione (HVACR) che tratterà in occasione dell'Eurovent Summit 2022, che si terrà dal 25 al 28 ottobre ad Antalya, in Turchia.

HVACR safety science experts from UL Solutions will provide insights on regulatory requirements, flammable refrigerants, ultraviolet-C and sanitation for the HVACR industry at the 2022 Eurovent Summit, Oct. 25-28, in Antalya, Turkey.

"Con l'aumento dell'attenzione del settore HVACR alla progettazione di prodotti più sostenibili e più sicuri, UL Solutions aiuta i produttori HVACR a soddisfare le normative in continua evoluzione in materia di efficienza energetica e sicurezza, soddisfacendo al contempo le aspettative di consumatori, rivenditori e installatori", ha dichiarato Giorgio Decataldo, Business Development Manager di elettrodomestici, HVAC e componenti, UL Solutions. "Non vediamo l'ora di coinvolgere il settore HVACR in Eurovent e fornire informazioni su come raggiungere i loro obiettivi per prodotti più conformi e sostenibili".

Organizzato dall'Associazione dei Produttori turchi di aria condizionata e refrigerazione (ISKID) e dalla società turca di ingegneri sanitari e HVAC (TTMD), il seminario annuale Eurovent, uno dei punti salienti del Summit, si concentra sulle nuove tecnologie e sulle tendenze nell'HVACR. In occasione del seminario, Mahmut Karaca, Project Engineer di UL Solutions, presenterà un aggiornamento su ultravioletti-C (UV-C) e sanificazione nel settore HVAC in occasione del seminario del 25 ottobre.

Quest'anno, l'Eurovent Innovation HUB, l'evento di punta del Summit, si concentrerà sulla creazione di ponti tra innovazione e sostenibilità. Per affrontare questo aspetto, Dustin Steward, Direttore e Global Industry Lead per elettrodomestici, HVAC e componenti di UL Solutions, il 26 ottobre presenterà un discorso di apertura incentrato sui refrigeranti infiammabili nell'HVAC. Steward illustrerà un programma di modellazione e simulazione di UL Solutions che consentirà ai produttori di prevedere il comportamento del refrigerante infiammabile nei circuiti.

Gli esperti di scienze della sicurezza HVACR di UL Solutions offriranno anche approfondimenti durante le sessioni di lavoro sul gruppo di prodotti Eurovent, tra cui notizie e informazioni sugli ultimi requisiti normativi. Il programma delle sessioni di lavoro comprende la modellazione e la simulazione, le novità e le modifiche relative agli standard di certificazione, e la Brexit nel contesto delle apparecchiature di raffreddamento evaporativo e delle unità residenziali di gestione dell'aria.

"In quanto chiave per un mondo più sicuro e innovativo, la scienza sta facendo progressi", ha dichiarato Decataldo. "In UL Solutions, sfruttiamo la scienza per alimentare il nostro comando dei rischi emergenti per la sicurezza degli HVACR. Questo ci offre la lungimiranza di comprendere come il settore HVACR possa adattarsi con successo. Per Eurovent, il nostro obiettivo è aiutare il settore ad affrontare la sicurezza e le prestazioni dei prodotti e dei sistemi, rispondendo al contempo alle sfide e prosperando sul mercato".

Informazioni su UL Solutions

Leader globale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide relative a sicurezza e sostenibilità in opportunità per i clienti in oltre 100 Paesi. UL Solutions fornisce servizi di prova, ispezione e certificazione, insieme a prodotti software e consulenza, che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei suoi clienti. I marchi di certificazione UL fungono da simbolo riconosciuto di fiducia nei prodotti dei nostri clienti e riflettono un impegno incrollabile a portare avanti la nostra missione in materia di sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, a lanciare nuovi prodotti e servizi, a orientarsi nei mercati globali e in supply chain complesse, nonché a crescere in modo sostenibile e responsabile in futuro. La nostra scienza è il vostro vantaggio.

