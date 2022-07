UL Solutions presenta la evaluación de fugas térmicas de las carcasas de baterías, el primer método de prueba en UL para ayudar a evaluar el material de las carcasas de las baterías de los vehículos eléctricos

Utilizando un método de prueba recientemente desarrollado, los fabricantes de automóviles y sus proveedores pueden comparar de manera segura el desempeño de diversos materiales para mejorar la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos.

NORTHBROOK, Illinois, 11 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, líder mundial en ciencia de la seguridad aplicada, anunció hoy su evaluación de fugas térmicas de las carcasas de baterías (Battery Enclosure Thermal Runaway; BETR), el primer método de prueba en UL Solutions para evaluar el material de las carcasas de las baterías de los vehículos eléctricos (EV). La oferta basada en la norma UL 2596, Test Method for Thermal and Mechanical Performance of Battery Enclosure Materials (Método de prueba para el desempeño térmico y mecánico de los materiales de las carcasas de las baterías), fue publicada el 27 de enero de 2022 por la organización UL Standards and Engagement.