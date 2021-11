UL une sus fuerzas con los miembros de la Coalición International Fire Safety Standards

El Global Plan for a Decade of Action for Fire Safety tiene como objetivo estabilizar y luego reducir el nivel previsto de víctimas mortales de incendios, lesiones, coste económico e impacto medioambiental en todo el mundo para el año 2032, incluso a medida que aumenta la población mundial. Los países pueden utilizar el plan de IFSS para acelerar la adopción de programas y normas de seguridad contra incendios sostenibles y rentables, al tiempo que lo utilizan para mejorar sus resultados en materia de seguridad contra incendios y como plataforma para compartir sus experiencias y conocimientos con otros.

"En los países de todo el mundo, estamos asistiendo a un aumento de la población, a una rápida urbanización, a nuevos métodos de construcción de edificios y a nuevas tecnologías que plantean retos en materia de incendios. Esto ha dado lugar a un mayor número de poblaciones y edificios con riesgo de incendio", dijo Dwayne Sloan, director de Ingeniería Principal para el Entorno Construido de UL. Fue uno de los miembros del comité de elaboración de normas reconocido por sus contribuciones al Global Plan for a Decade of Action for Fire Safety. "UL es una de las muchas organizaciones que reconocieron este problema y se unieron a IFSS para establecer un objetivo ambicioso, pero factible, de reducción de las muertes y lesiones relacionadas con los incendios para 2032. La Década de Acción se basa en los Principios Comunes de IFSS publicados en octubre de 2020."

El Global Plan for a Decade of Action for Fire Safety ofrece una meta clara, un marco de objetivos basados en el rendimiento y acciones comunes que se ajustan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estas actividades pueden llevarse a cabo a nivel individual, comunitario, municipal, nacional, regional y mundial. El plan esboza 15 objetivos, junto con una lista de más de 60 acciones representativas, presentadas en el marco de cinco pilares centrales:

Personas - Acciones para ayudar a los individuos y grupos a entender el fuego y lo que pueden hacer para aumentar su comprensión

Productos - Acciones para reducir los riesgos de incendio asociados a los aparatos, contenidos y componentes de los edificios

Estructuras - Acciones para reducir los riesgos de incendio relacionados con las estructuras, incluyendo la planificación, el diseño y el funcionamiento

Infraestructura - Acciones para ayudar a mejorar la infraestructura de lucha contra incendios

Comunidades - Acciones para facilitar comunidades sostenibles y resistentes a los incendios

"Esta nueva iniciativa no tiene precedentes, ya que es el primer acuerdo sobre acciones de seguridad contra incendios a esta escala internacional, con su desarrollo apoyado por las Naciones Unidas en línea con sus propios Objetivos de Desarrollo Sostenible", dijo Gary Strong, presidente de la Coalición IFSS. "Nuestra coalición ha trabajado duro para producir esta forma de aplicación global para aportar mejoras y consistencia en la seguridad contra incendios a los edificios e infraestructuras, nuevos y antiguos, y reducir el riesgo de vidas".

La Coalición IFSS es una respuesta global liderada por la industria para hacer frente a los diferentes o, en algunos casos, inexistentes requisitos de seguridad contra incendios en países de todo el mundo. La Década de Acción para la Seguridad contra Incendios (2022-2032) y más información sobre IFSS están disponibles en la página web de la Coalición.

Más información sobre Seguridad contra Incendios en UL.

