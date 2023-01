ULBRICHTS Protection apresenta no Shot Show 2023 o capacete OPTIO: sem parafusos e com proteção além da classificação NIJ IIIA

KAUFING, Áustria, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A ULBRICHTS Protection se juntará a uma lista incrível de mais de 2000 expositores no SHOT Show® 2023, que será realizado na Venetian Expo e no Caesars Forum (ambos em Las Vegas), para fazer do show deste ano um GRANDE EVENTO.

O NOVO OPTIO: SEM PARAFUSOS, com MELHOR EQUILÍBRIO e com PROTEÇÃO além da NIJ IIIA

Live shooting test at ULBRICHTS’ factory The OPTIO - true boltless protection beyond NIJ IIIA

A ULBRICHTS Protection apresentará seu NOVO CAPACETE OPTIO.

Este novo capacete balístico NÃO TEM PARAFUSOS e fornece proteção contra pistolas além da classificação NIJ IIIA, garantindo um melhor equilíbrio em três áreas diferentes da cabeça.

A armadura pesada protege o coração, mas por que não proteger o cérebro com um capacete que pesa apenas 1,2 kg (2,63 lb)?

Os capacetes com classificação NIJ IIIA, usados frequentemente por soldados e policiais, não oferecem proteção balística, pois foram projetados para parar projéteis disparados por pistolas e não para prevenir as lesões resultantes do impacto e da deformação, o que pode significar a morte de quem está usando esses capacetes.

Vários testes demonstram de forma dramática que a maioria ou quase totalidade dos capacetes com classificação NIJ IIIA que são enviados para as unidades militares e policiais protegem eficazmente contra os estilhaços, mas não contra os tipos de munição que são geralmente usados nos conflitos armados atuais:

Quando atingidos por munição de pistolas 9x19, esses capacetes provocam uma lesão mortal; e, quando atingidos por munição de rifles (como as MSC de 7,62x36 mm, disparadas por variantes da Kalashnikov; as .223, disparadas por variantes da M4A1; ou as .308, disparadas por rifles de franco-atiradores), a penetração pode ser total.

Pesando a partir de 1,2 kg (2,63 lb), o capacete ULBRICHTS OPTIO oferece verdadeira proteção além da classificação NIJ IIIA. Em contraste, os capacetes militares NIJ IIIA sofrem uma deformação frontal mortal quando atingidos por uma pistola e, quando atingidos por um rifle, o impacto causa um buraco.

O novo material dos capacetes ULBRICHTS, o POLITÂNIO (uma combinação especial de polietileno e titânio), aumenta ainda mais a eficiência incomparável dos capacetes da marca.

A resposta às ameaças dos rifles - Proteção para a testa ULBRICHTS FORTIS - ATUALIZAÇÃO PARA RIFLES

Comercializado como FORTIS, o protetor para a testa da ULBRICHTS Protection inclui um módulo complementar que pode ser usado para atualizar o OPTIO de forma a garantir proteção contra rifles.



Isso representa o nível de proteção do VPAM 6 (VPAM 6 = Kalashnikov 7,62 mm x núcleo de aço 39, análogo à diretriz europeia HVN 2009, com valores de energia residual abaixo de 25 joules). O módulo complementar pesa apenas 490 gramas (1,08 lb) e pode reduzir, de forma confiável, o enorme poder de fogo de um rifle de assalto Kalashnikov com mais de 2000 joules e uma velocidade de projétil de cerca de 720 metros/segundo (2362 pés/segundo) para valores muito abaixo de 25 joules, parando também o calibre 7,62x52 mm da NATO (.308/M80/NIJ III).

Sobre a ULBRICHTS Protection - A



ULBRICHTS Protection é uma das pioneiras na área de proteção balística para a cabeça e estabelece regularmente novos padrões técnicos em termos de proteção, conforto e design. Para obter mais informações, consulte http://www.ulbrichts.com/protection.

