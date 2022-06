ULBRICHTS Protection macht echten Kopfschutz für Soldatinnen und Soldaten verfügbar

Lightweight-Version des HIGH CUT / JUMP wiegt nur 1,25 Kilogramm, schützt aber wirksam gegen Kugelbeschuss und Splitter

Neue ZENTURIO-Version für Spezialeinheiten bietet „standalone" wirksamen Schutz gegen Langwaffenbeschuss (VPAM 6)

Gesamte Modellpalette mit runderneuertem Design und innovativen technischen Features

SCHWANENSTADT, Österreich, and PARIS, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Auf der internationalen Wehrtechnikmesse Eurosatory, die heute in Paris beginnt, stellt ULBRICHTS Protection das Thema „Wirksamer Kopfschutz für Soldatinnen und Soldaten" in den Mittelpunkt. Der Markt- und Technologieführer für ballistische Helme im Polizeibereich zeigt auf seinem neugestalteten Stand (5H/451), dass echter Schutz vor Projektilen und Splittern auch für militärische Anforderungen möglich ist. Neben dem reduzierten Gewicht zeichnen zahlreiche weitere Innovationen in Puncto Schutz, Komfort und Design die neueste Generation ballistischer Titan-Hybrid-Helme von ULBRICHTS Protection aus.