ULBRICHTS Protection met une véritable protection de la tête à la disposition des soldats

À la différence des forces de police, les soldats portent leurs casques nettement plus longtemps de manière continue. En conséquence, le poids a été jusqu'à présent le principal critère de sélection des casques de combat en aramide majoritairement utilisés. Ceux-ci sont certes très légers et protègent de manière efficace contre les éclats, mais ils font preuve de faiblesses mortelles en cas de tir de projectile. En effet, même si le projectile est stoppé par la coque du casque, les modèles en aramide présentent des valeurs d'énergie résiduelle (valeurs traumatiques) extrêmement élevées et potentiellement mortelles. Lors de l'arrêt du projectile, cette énergie est transférée à la tête du porteur du casque et peut entraîner des blessures à la tête éventuellement mortelles.

Une protection accrue, un poids réduit : une véritable protection à partir d'1,25 kg

Après des années de recherche, la société ULBRICHTS Protection est parvenue à intégrer son concept basé sur le titane, qui a fait ses preuves depuis plus de vingt ans, dans la catégorie de poids des casques légers aptes au combat. La version la plus récente du casque d'intervention balistique HIGH CUT / JUMP pèse seulement 1,25 kg sans accessoires. Malgré le poids réduit, le casque protège efficacement contre le tir d'une arme de poing (niveau d'essai VPAM 3 HVN 2009, valeurs traumatiques inférieures à 25 joules). Grâce à la combinaison du titane et du polyéthylène, le modèle HIGH CUT / JUMP dispose de plus d'une très bonne protection contre les éclats. Ce produit de haute technologie offre aux soldats une protection balistique de la tête efficace pour des positions hautement dynamiques et de longues durées de port. De fait, les soldats disposent du même niveau de protection que celui qui est déjà standard dans de nombreuses unités de police européennes aujourd'hui.

En plus du modèle HIGH CUT / JUMP particulièrement léger, la gamme entière de casques VPAM 3 de la société ULBRICHTS Protection a fait l'objet d'une mise à jour. Grâce à la poursuite du développement et à l'amélioration des matériaux utilisés, le fabricant a pu réaliser de nettes économies de poids sur l'ensemble des casques VPAM 3, sans que ce poids réduit n'impacte de manière négative l'effet de protection.

De plus, il est possible d'obtenir une véritable protection contre les tirs d'armes d'épaules au moyen d'un bouclier protecteur. Le module baptisé FORTIS peut être monté en quelques mouvements par le biais d'une surface auto-agrippante sur la coque avant du casque. Ainsi, cette variante de casque ultra-légère est en mesure de stopper le tir d'un fusil d'assaut kalachnikov avec munition à noyau de fer 7,62 x 39 (MSC) et, en même temps, d'obtenir des valeurs traumatiques inférieures à 25 joules (niveau d'essai VPAM 6, valeurs traumatiques similaires à la directive européenne VPAM HVN 2009 au-dessous de 25 joules). Au final, la protection balistique du gilet et du casque de combat peut ainsi être harmonisée. Le corps et la tête sont protégés de manière optimale contre différentes menaces d'interventions.

Nouveau modèle ZENTURIO pour forces spéciales : une véritable protection contre les tirs d'armes d'épaule sans module supplémentaire

La solution pour forces spéciales avec des exigences de protection balistique accrues est désormais également disponible pour les unités spéciales militaires en tant que casque à action directe hautement protecteur, de la coupe haute à la coupe basse. Le modèle ZENTURIO, fleuron de la gamme de casques ULBRICHTS, atteint avec sa nouvelle version un nouveau niveau de protection : VPAM 6 (VPAM : association des organismes de contrôle pour matériaux et constructions conçus contre les assauts). Tandis que le précédent modèle ZENTURIO était conçu comme casque d'intervention standard d'unités spéciales européennes en vue d'une protection contre les armes de poing (niveau d'essai VPAM 3), le nouveau casque peut stopper le tir d'un fusil d'assaut kalachnikov avec munition à noyau de fer 7,62 x 39 (MSC) et, en même temps, d'atteindre des valeurs traumatiques inférieures à 25 joules (niveau d'essai VPAM 6, valeurs traumatiques similaires à la directive européenne VPAM HVN 2009 au-dessous de 25 joules). Ainsi, un traumatisme crânien potentiellement mortel est efficacement évité, même dans le cas de cette menace militaire aiguë. De plus, le nouveau ZENTURIO offre un pouvoir d'arrêt contre le calibre 7,62 x 51 OTAN (.308 / M80 / NIJ III). Il est donc le seul casque de sa catégorie de poids sur le marché capable de protéger « seul » efficacement son porteur de tous les côtés contre les tirs d'armes d'épaule sans bouclier supplémentaire. Une menace réelle à laquelle les acheteurs du monde entier répondent en adaptant les équipements de protection.

Plus qu'une simple apparence : les casques ULBRICHTS dans un nouveau design

La génération de casques la plus récente d'ULBRICHTS Protection n'atteint pas uniquement des résultats particulièrement bons en matière de protection. L'aspect extérieur a également été nettement développé. Dans ce contexte, la protection, le design et le confort ont été pensés ensemble de manière cohérente. À l'avenir, les casques ULBRICHTS ne nécessiteront plus de vis sur la calotte du casque. Cela permet d'un côté d'économiser du poids, et d'un autre côté d'augmenter la surface de protection efficace de 20 à 30 %. En effet, les vis ou les perçages nécessaires pour ces dernières sont un point faible connu de la coque du casque. De plus, les vis peuvent se transformer en dangereux projectiles secondaires en cas de tirs.

Tous les casques ULBRICHTS disposent d'un réglage de la taille en continu en quelques secondes et peuvent donc être portés pour des tailles de tête de 48 à 62 centimètres. Un système ingénieux de casque intérieur assure une assise parfaitement centrée. La nouvelle génération se distingue par d'autres propriétés, comme une modularité améliorée et des fonctions pratiques par exemple. Tant les visières de notre propre production que les autres accessoires peuvent être montés de manière simple et flexible. La génération de casques la plus récente montre ainsi dès le premier regard pourquoi elle a été développée : pour une véritable protection, du dynamisme et de la fonctionnalité.

À propos d'ULBRICHTS Protection

ULBRICHTS Protection est implanté à Schwanenstadt, en Haute-Autriche, et représente un secteur professionnel de la société ULBRICHTS GmbH. Y sont développés et produits des casques balistiques en titane et en alliage titane hybride. Les agents de patrouille et les forces spéciales de police ainsi que d'autres unités de police et l'armée comptent parmi la clientèle internationale de l'entreprise. L'entreprise est l'un des pionniers dans le domaine de la protection balistique de la tête. Elle pose régulièrement de nouveaux jalons techniques en matière de protection, de confort et de design.

