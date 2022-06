ULBRICHTS Protection oferece proteção efetiva da cabeça para soldados

Em contraste com as forças policiais, os soldados têm que usar seus capacetes por períodos muito mais prolongados. Como resultado, até hoje, o peso tem sido o principal critério adotado na escolha de capacetes de combate feitos predominantemente de aramida. Embora sejam muito leves e ofereçam boa proteção contra fragmentos, eles apresentam deficiências fatais no caso de projéteis. Mesmo que o projétil seja interceptado pelo casco do capacete, os capacetes de aramida NIJ 3a típicos sofrem deformação da face traseira extremamente alta e valores de energia residual potencialmente letais - e, portanto, valores resultantes de trauma. Quando um capacete intercepta um projétil, a peça deformada atinge a cabeça do usuário e transfere alta energia residual. Isso provocará lesões na cabeça potencialmente fatais.

Maior proteção para cima e menos peso: proteção de verdade a partir de 1,25 quilograma

Após anos de pesquisa, a ULBRICHTS Protection atualizou seu conceito de titânio, testado e comprovado por mais de 20 anos, para colocá-lo na classe de capacetes leves prontos para o combate. A versão mais recente do capacete balístico HIGH CUT / JUMP pesa apenas cerca de 1,25 kg. Mas apesar de seu baixo peso, o capacete oferece proteção eficaz contra disparos de armas de fogo de acordo com o Golden Standard VPAM 3 HVN 2009. Isso significa que o capacete não apenas intercepta a bala, mas também sofre deformação muito baixa na face traseira ao ser atingido. Por isso, o impacto na cabeça é reduzido e a energia transferida é inferior ao valor limite de 25 Joules, susceptível à sobrevivência. Graças à sua combinação de titânio e polietileno, o HIGH CUT / JUMP também oferece excelente proteção contra fragmentos. Este produto de alta tecnologia não só oferece aos soldados proteção balística eficaz da cabeça em situações altamente dinâmicas, mas também permite que eles o usem por períodos prolongados – e, portanto, oferece o mesmo nível de proteção que já é padrão em muitas unidades de policiamento europeias atualmente.

Além do HIGH CUT / JUMP particularmente leve, toda a linha de capacetes VPAM-3 da ULBRICHTS Protection também passou por uma atualização. Ao desenvolver e aprimorar ainda mais os materiais utilizados, a ULBRICHTS alcançou reduções significativas de peso em seus capacetes VPAM-3 sem comprometer sua eficácia de proteção.

Além disso, a ULBRICHTS oferece a opção de obter proteção efetiva contra rifles por meio de blindagem adicional na região da testa. O módulo FORTIS pode ser fixado à parte dianteira do casco do capacete em apenas alguns passos simples utilizando a superfície de Velcro. Consequentemente, esta variante de capacete ultraleve também tem capacidade de interceptar tiros de um rifle de assalto Kalashnikov usando munição de núcleo de aço (MSC) de 7,62 x 39 e, ao mesmo tempo, atingir valores de trauma abaixo de 25 joules (nível de teste VPAM 6 e valores de trauma análogos à diretriz europeia VPAM HVN 2009 abaixo de 25 joules). Isso significa que a proteção balística do capacete e do colete de combate podem ser ajustadas. A cabeça e o corpo ficam protegidos da melhor forma possível contra várias ameaças operacionais.

Novo ZENTURIO para unidades especiais: proteção efetiva contra rifles sem módulos adicionais

A solução para forças especiais / operações especiais que precisam de maiores requisitos de proteção balística agora também está disponível para unidades militares especiais como um capacete de ação direta de alta proteção de corte alto a baixo. O ZENTURIO, carro-chefe da linha de capacetes ULBRICHTS, atingiu um novo nível de proteção em sua última versão: VPAM 6. Enquanto a versão anterior do ZENTURIO foi projetado como um capacete operacional padrão para proteger as forças especiais europeias contra revólveres (nível de teste VPAM 3), o novo capacete tem capacidade de interceptar tiros de um rifle de assalto Kalashnikov usando munição de núcleo de aço (MSC) de 7,62 x 39 e, ao mesmo tempo, atingir valores de trauma abaixo de 25 joules (nível de teste VPAM 6 e valores de trauma análogos à diretriz europeia VPAM HVN 2009 abaixo de 25 joules). Isso evita efetivamente um trauma craniocerebral potencialmente fatal, mesmo no caso da acentuada ameaça militar que um rifle de assalto Kalashnikov representa. Além disso, o novo ZENTURIO oferece capacidade de interceptação contra o calibre NATO 7,62 x 51 (.308 / M80 / NIJ III). Isso o torna o único capacete em sua classe de peso no mercado que oferece ao usuário proteção completa e standalone contra rifles sem blindagem adicional - uma ameaça real à qual compradores de todo o mundo estão respondendo adaptando equipamentos de proteção.

Mais do que apenas aparência: capacetes ULBRICHTS com novos designs

A última geração de capacete da ULBRICHTS Protection não só oferece bons resultados em termos de proteção. A parte externa também foi significativamente aprimorada. Proteção, design e conforto foram consistentemente idealizados de forma holística. No futuro, os capacetes ULBRICHTS não precisarão mais de parafusos no casco do capacete. Isso proporciona economia de peso, aumentando a superfície protetora efetiva do capacete em 20 a 30 por cento – os parafusos e furos necessários são um ponto fraco conhecido do casco do capacete. Além disso, eles podem se tornar um perigoso projétil secundário quando atingidos.

Todos os capacetes ULBRICHTS podem ser ajustados continuamente em questão de segundos e, portanto, o mesmo modelo pode ser utilizado para todos os tamanhos de cabeça na faixa de 48 a 62 centímetros. Um sofisticado sistema de capacete interno garante um ajuste ideal e centrado. Outras propriedades, como modularidade aprimorada e recursos práticos, caracterizam a nova geração. Tanto as viseiras da nossa própria produção como outros acessórios podem ser montados de maneira fácil e flexível. A mais recente geração de capacetes mostra rapidamente por que eles foram desenvolvidos: proteção efetiva, dinamismo e funcionalidade.

Sobre a ULBRICHTS Protection

A ULBRICHTS Protection, com sede em Schwanenstadt (Alta Áustria), é uma divisão da ULBRICHTS GmbH. A empresa desenvolve e fabrica capacetes balísticos de titânio e híbrido de titânio. A clientela internacional da empresa inclui oficiais de patrulha, forças policiais especiais e outras unidades policiais e militares. A empresa é uma das pioneiras na área de proteção balística para cabeça e estabelece regularmente novos padrões técnicos em termos de proteção efetiva, conforto e design.

