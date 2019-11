Ulterion® lance des revêtements résistant aux huiles et aux graisses respectueux de l'environnement et sans coûts supplémentaires

TAYLORS, Caroline du Sud, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La marque de revêtements Ulterion® de Jain Chem, Ltd., une société basée à Taylors, en Caroline du Sud, est fière de présenter sa gamme complète de revêtements hautement durables, résistant aux huiles et aux graisses et sans substances perfluoroalkylées (PFAS) pour l'emballage alimentaire et la cuisson. Les revêtements résistant aux huiles et aux graisses d'Ulterion sont fabriqués à partir de déchets de plastique et d'ingrédients naturels. Le résultat est un revêtement non plastique ne contenant pas d'acide perfluorooctanoïque (APFO), de perfluorooctanesulfonate (PFOS), de styrène, de silicone, de polyéthylène (PE), de chrome ou d'OGM.

Les revêtements résistant aux huiles et aux graisses durables d'Ulterion® constituent une excellente protection pour les cornets de frites, les emballages de sandwiches, les boîtes pour beignets, pâtisseries et viennoiseries, le papier à pizza, le papier de pâtisserie, le papier de boucherie, les emballages d'aliments pour animaux de compagnie et d'autres utilisations finales similaires.

Les revêtements résistant aux huiles et aux graisses durables Ulterion® peuvent être appliqués directement sur la machine à papier ou par le biais d'une presse encolleuse, d'une coucheuse à barre rotative, d'une encolleuse à rideau, d'une coucheuse lame ou par flexographie. Les revêtements résistant aux huiles et aux graisses durables Ulterion® offrent une excellente résistance aux huiles et aux graisses et un degré de pénétration presque nul. Outre la résistance aux huiles et aux graisses, les revêtements Ulterion® résistant aux huiles et aux graisses présentent d'excellentes propriétés anti-adhérentes.

« Les emballages en papier enduit d'Ulterion® résistant aux huiles et aux graisses sont sans coût supplémentaire, ne contiennent pas de substances perfluoroalkylées, sont 100 % retriturables, 100 % recyclables, et demeurent compostables. Tous les revêtements Ulterion® durables résistant aux huiles et aux graisses sont approuvés par la Food and Drug Administration (FDA), figurent sur la liste de l'institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BfR), sont conformes à la Proposition 65 et ne contiennent pas de plastique conformément à la Directive (UE) 2019/904. », a expliqué Gil Sherman, directeur des ventes de Jain Chem, « Il s'agit d'une solution gagnante tant pour les propriétaires de marques, que les consommateurs, et l'environnement. »

« Nous sommes absolument ravis de pouvoir élargir notre contribution à l'économie circulaire grâce à l'introduction des revêtements résistant aux huiles et aux graisses durables Ulterion®. », a déclaré Manoj Jain, directeur général de Jain Chem, « La formule des revêtements Ulterion® ne contenant pas d'acryliques de styrène, nos clients et leurs marques ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage imposées par la Proposition 65. »

Les emballages en papier et carton enduits de revêtements résistant aux huiles et aux graisses durables Ulterion® sont déjà disponibles auprès des principales papeterie et usines de transformation de papier en Amérique du Nord et le seront très bientôt en Europe.

À propos de Jain Chem, Ltd.

Fondée en 1977, Jain Chem, Ltd. est une société détenue par des intérêts minoritaires spécialisée dans la conception de solutions uniques et sur mesure à partir de produits chimiques pour plusieurs entreprises en aval, notamment du papier, des emballages et des textiles. La stratégie de Jain Chem est axée sur les produits verts et durables offrant performance, valeur ajoutée et avantage concurrentiel à ses clients. Ses produits permettent à ses clients de se différencier de leurs concurrents. Jain Chem adhère aux normes de qualité, de sécurité et d'environnement les plus strictes et son usine de fabrication est certifiée ISO 9001:2015.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Ulterion.com.

Contacts : Mark Jones, responsable des ventes, Jain Chem, Ltd., (770) 807-9396, Mark.Jones@JainChem.com

Gil Sherman, responsable des ventes, Jain Chem, Ltd., (864) 323-6993, Gil.Sherman@JainChem.com

