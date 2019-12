Última inovação em tecnologia de anúncios: o filtro de avaliações da Vidoomy

MADRI, 27 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Vidoomy, a adtech espanhola em constante desenvolvimento de sua tecnologia, lança a sua mais futurística inovação tecnológica. A equipe técnica da empresa recentemente aperfeiçoou o algoritmo com que trabalha: um filtro de avaliações que, para decidir que publicidade mais se adequa aos usuários da internet, leva em conta os critérios de usuários por eles.

Para saber o que oferecer a eles, o filtro de avaliações da Vidoomy usa as opiniões dos usuários da internet como um guia de anúncios. Opiniões favoráveis em relação a um produto aumenta a possibilidade de notar um vídeo de publicidade correlato. Do contrário, avaliações negativas geram o oposto: reduzem a possibilidade de anúncios relacionados aparecerem na tela porque o usuário não estaria interessado neles.

"Isto de fato vai melhorar a experiência de todos que usam a internet diariamente. Porque, a partir de hoje, não haverá anúncio de produtos que não se encaixem nos interesses do usuário, não importando o quanto ele esteja no alvo certo", diz Eric Raventos, COO da empresa. Deste modo, um anúncio mais consistente com o usuário da internet aparece e assim facilita o compromisso das campanhas.

Esta melhoria foi criada usando todos os dados com que trabalha a empresa, extraídos de diferentes DMPs com os quais ela opera. A Vidoomy vinculou a informação necessária para gerar métrica e valores que resultaram no filtro de avaliações da Vidoomy. A visualização de um vídeo de anúncio é agora o resultado das operações de computador em que se tornaram as opiniões dos usuários.

Esta melhoria visa aumentar a qualidade dos serviços oferecidos pela empresa. Com um inventário global de mais de 2500 publishers e a confiança de um ambiente de segurança de marca, na Vidoomy os anunciantes encontram o lugar para receber os melhores KPIs de suas campanhas de marca (branding).

"Nossa meta não é ser capaz de mostrar aos usuários todas as opções possíveis de anúncios: é permitir que eles influenciem o serviço que oferecemos, de modo a garantir o resultado que estão buscando. A fórmula para nosso sucesso é sempre levar em consideração as prioridades de nossos clientes e o desenvolvimento de melhorias tecnológicas, a exemplo desta, que nos possibilita desenvolvê-la", diz Marcos Cuesta, CEO da Vidoomy.

Ter como uma estratégia de negócios a contínua melhora de sua tecnologia é o que colocou a Vidoomy como uma das empresas líderes do setor. A ser capaz de continuar a melhorar a eficiência das campanhas publicitárias com as quais ela trabalha a qualidade do mercado digital.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788883/Vidoomy_Logo.jpg

FONTE Vidoomy

SOURCE Vidoomy