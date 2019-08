Última oportunidad de degustar un icono de los whiskies escoceses

Solo estarán disponibles 330 botellas de la edición final de The John Walker, Last Cask

LONDRES, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Todo lo bueno se acaba. Incluso aquello que ha sido exquisitamente elaborado con suprema exquisitez. Johnnie Walker anunció hoy que el más reciente lanzamiento de The John Walker será el último en esta clase magistral de elaboración de whisky. En todo el mundo solo estarán disponibles 330 botellas de una edición limitada: The John Walker, Last Cask.