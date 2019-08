Última oportunidad de degustar un icono del whisky escocés

Solo 330 botellas de la edición final de The John Walker, Last Cask estarán disponibles

LONDRES, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Todo lo bueno se acaba. Incluso lo que se ha elaborado de la manera más exquisita. Johnnie Walker ha anunciado hoy que la última versión de The John Walker será la última en esta clase maestra sobre elaboración del whisky. Solo 330 botellas se han lanzado en todo el mundo como edición limitada de The John Walker, Last Cask.