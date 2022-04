Ultimaker estabelece novo marco de impressão 3D com o lançamento do Ultimaker Cura 5.0

" O Ultimaker Cura 5.0 representa o maior salto em qualidade de impressão já visto em um software. Este é o início de uma verdadeira revolução na tecnologia de impressão 3D", disse Miguel Calvo, diretor de tecnologia (CTO) da Ultimaker. "Acreditamos que até mesmo as pessoas que analisaram a impressão 3D no passado e concluíram que ela não estava pronta para suas aplicações, agora é o momento de analisarem novamente. Até hoje, você tinha que fazer seu projeto funcionar para a impressão 3D. Está na hora de mudar o jogo... de projetar para imprimir em 3D, para imprimir em 3D para projetar."

As melhorias de maior destaque do Ultimaker Cura 5.0 são:

Superfícies mais finas e detalhes mais sutis

O novo mecanismo de fatiamento do Ultimaker Cura 5.0 permite o uso de largura de linha variável ao fatiar um modelo 3D para imprimir detalhes sutis com mais precisão.

Peças mais resistentes

A funcionalidade de largura de linha variável do novo mecanismo de fatiamento do Ultimaker Cura 5.0 resulta em menos espaços no interior das peças impressas, tornando-as mais sólidas e, portanto, mais resistentes. A impressão aprimorada de superfícies finas aproxima a resistência das peças impressas com o Ultimaker Cura 5.0 das peças produzidas por moldagem por injeção.

"O Cura está evoluindo, e há muito mais liberdade para projetos de fabricação com filamento fundido (FFF), portanto, o software representa um fator limitante a menos. Superfícies finas e o tipo de pequenos recursos de design que são frequentemente apresentados em peças moldadas por injeção são fabricados de forma mais eficiente, e isso resulta em aplicações produzidas de forma aprimorada em impressão 3D", de acordo com Steve Cox- engenheiro e defensor da impressão 3D .

Perfis de impressão mais rápidos

Os perfis de impressão disponíveis para usuários de impressoras Ultimaker foram atualizados para fazer uso dos recursos aprimorados do Ultimaker Cura 5.0, resultando em reduções de até 20% no tempo de impressão.

Novas possibilidades e novas aplicações

O Spring Showcase contou com inovadores e líderes de pensamento da comunidade de impressão 3D que demonstraram aplicações únicas viabilizadas pela mais recente versão do Ultimaker Cura 5.0. Ele pode ser assistido aqui por pessoas que tenham perdido a apresentação original do Cura 5.0.

Você pode baixar a versão beta do Ultimaker Cura 5.0 aqui: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura.

