Ultimaker lança nova solução de software, a Ultimaker Essentials, para ajudar os departamentos de TI a superar as barreiras na adoção da fabricação aditiva

UTRECHT, Holanda, 14 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Ultimaker, líder mundial em impressão 3D profissional, lançou hoje a Ultimaker Essentials, sua nova solução de software criada para auxiliar as empresas a superar as principais barreiras na adoção da fabricação aditiva. A Ultimaker Essentials permite que as empresas incorporem a impressão 3D às infraestruturas de TI que já possuem e permite a atualização e distribuição de software de impressão 3D sem qualquer problema. O software baseado em assinatura paga resolve vários grandes problemas de TI, inclusive a necessidade de gerenciar melhor os fluxos de trabalho e as disparidades no nível de conhecimento que existem no setor de fabricação.

Uma grande preocupação nos departamentos de TI é a capacidade de gerenciar com sucesso e de forma centralizada a distribuição de software de impressão 3D. A Ultimaker Essentials resolve esse problema garantindo a implementação de atualizações e plug-ins simultaneamente para os usuários de uma empresa. Isso otimiza o processo e fornece mais controle sobre as várias impressoras 3D numa empresa.

A Ultimaker Essentials inclui também uma nova funcionalidade de suporte e um catálogo de plug-ins verificados para ajudar a expandir eficazmente a produção da impressão 3D. A assinatura da Ultimaker Essentials fornece às empresas uma solução em nível de empresa para adoção de uma infraestrutura de impressão 3D completa.

"Como um dos pilares centrais na indústria 4.0, a impressão 3D é uma parte essencial dos processos e soluções comerciais progressivas", disse Jos Burger, CEO da Ultimaker. "Com essa recente pandemia, as empresas precisam entender rapidamente, se é que ainda não entenderam, que as cadeias de suprimento globais, assim como os fluxos de trabalho de fabricação podem ser facilmente abalados. A transição para a distribuição digital e a fabricação local é agora iminente e mais necessária do que nunca. O lançamento da Ultimaker Essentials visa resolver essas brechas e eliminar as barreiras finais na adoção da impressão 3D."

Como parte do pacote da Ultimaker Essentials, os usuários têm acesso a três cursos à distância da Academia de Impressão 3D da Ultimaker, que também foi lançada hoje. O Índice de Interesse em Impressão 3D de 2019, resultado da pesquisa realizada pela Ultimaker (3D Printing Sentiment Index) revelou que 69 por cento dos profissionais entrevistados afirmaram que o conhecimento era a barreira mais frequente, e 40 por cento indicou falta de habilidades necessárias para alavancar a impressão 3D apropriadamente. A Academia de Impressão 3D da Ultimaker ajuda os profissionais a superar essas barreiras fornecendo conteúdo desenvolvido e produzido especificamente para as necessidades profissionais atuais. Os cursos da Academia de Impressão 3D da Ultimaker possuem vários níveis, desde iniciantes até profissionais especializados, e serão oferecidos separadamente da Ultimaker Essentials.

"Estamos entusiasmados em iniciar as atividades da Academia de Impressão 3D da Ultimaker como plataforma de aprendizagem de alta qualidade que aumentará significativamente seu valor ao longo do tempo", disse Nuno Campos, diretor de marketing da Ultimaker. "Esse é apenas o primeiro passo do nosso programa, pois no último trimestre do ano acrescentaremos certificações adicionais. Estamos animados em nos preparar para a adoção da impressão 3D e do ensino a respeito desse setor, e entusiasmados em auxiliar as empresas a descobrir como a impressão 3D pode beneficiá-las, agora e no futuro."

Para saber mais sobre a Ultimaker Essentials, inscreva-se para participar do nosso webinário ao vivo em 14 de julho de 2020 às 21 horas SGT/15 horas CEST/9 horas EDT/6 horas PDT. Para obter mais informações, acesse https://ultimaker.com/software-launch.

