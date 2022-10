UltiMaker lance la nouvelle grande imprimante 3D MakerBot SKETCH Large pour la salle de classe

MakerBot SKETCH Large permet aux éducateurs et aux étudiants de faire passer leurs projets et leurs designs d'impression 3D au niveau supérieur

NEW YORK et UTRECHT, Pays-Bas, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- UltiMaker, un leader mondial de l'impression 3D de bureau, a annoncé aujourd'hui la nouvelle imprimante 3D MakerBot SKETCH® Large, la plus récente addition à la populaire plateforme MakerBot SKETCH. La plateforme SKETCH est l'une des solutions d'impression 3D les plus complètes pour l'éducation, élargissant l'accès des étudiants à l'impression 3D, leur permettant de donner vie à leurs idées, et mettant les éducateurs sur la voie du succès en classe.

Avec plus de puissance d'impression 3D que la SKETCH standard et tout aussi facile à utiliser, SKETCH Large permet aux éducateurs et aux étudiants d'explorer l'impression 3D à plus grande échelle, ce qui permet aux étudiants de développer leurs idées avec des conceptions plus grandes et plus audacieuses. Avec la possibilité de faire tenir jusqu'à 10 projets d'étudiants sur une plaque de construction, SKETCH Large permet aux éducateurs d'optimiser les temps d'impression et de se concentrer sur leurs priorités. Avec SKETCH Large, l'impression 3D de grands projets ou de projets multiples est plus transparente et plus facile qu'auparavant.

UltiMaker propose un écosystème éducatif complet pour les éducateurs et les étudiants, leur donnant accès à un large éventail de ressources conçues pour améliorer l'apprentissage en classe. Cela comprend des centaines de projets et de plans de cours préconçus et éprouvés pour tous les niveaux scolaires, une formation approfondie grâce aux programmes MakerBot Certification™, MakerBot CloudPrint™ qui peut être connecté à Google Classroom, et l'accès à une base de connaissances croissante sur l'une des plus grandes communautés d'éducateurs en impression 3D sur Thingiverse®.

La SKETCH Large est disponible en tant que solution à une seule unité ou en tant qu'ensemble de deux unités de classe pour soutenir plus d'étudiants. Chaque MakerBot SKETCH Large comprend :

Caractéristiques d'une imprimante 3D à la pointe de l'industrie. Une (1) imprimante 3D SKETCH Large, dotée d'une chambre entièrement fermée, d'un filtre à particules, d'une plaque de construction chauffée et flexible, d'un écran tactile, d'une caméra embarquée, de capteurs de matériaux et de capacités Wi-Fi et USB.

Une (1) imprimante 3D SKETCH Large, dotée d'une chambre entièrement fermée, d'un filtre à particules, d'une plaque de construction chauffée et flexible, d'un écran tactile, d'une caméra embarquée, de capteurs de matériaux et de capacités Wi-Fi et USB. Assez d'impression pour un semestre scolaire entier. Compatible avec les matériaux MakerBot® PLA et TOUGH™ 1 , SKETCH Large est livré avec trois (3) bobines de PLA MakerBot faciles à imprimer.

Compatible avec les matériaux MakerBot® PLA et TOUGH™ , SKETCH Large est livré avec trois (3) bobines de PLA MakerBot faciles à imprimer. Formation à l'imprimante 3D certifiée ISTE, création de programmes d'études et cours de réflexion sur la conception. Une (1) licence d'enseignant et quinze (15) licences d'étudiant pour les programmes de formation à la MakerBot Certification destinés aux éducateurs et aux étudiants, qui comprennent un programme d'études complet pour les éducateurs et des cours interactifs de réflexion sur la conception pour les étudiants.

Une (1) licence d'enseignant et quinze (15) licences d'étudiant pour les programmes de formation à la destinés aux éducateurs et aux étudiants, qui comprennent un programme d'études complet pour les éducateurs et des cours interactifs de réflexion sur la conception pour les étudiants. Logiciel gratuit et facile à utiliser dans le cloud avec intégration de Google for Education. MakerBot CloudPrint , une application de préparation d'impression et de gestion de classe basée sur le cloud qui permet aux éducateurs de préparer, d'imprimer, de gérer et de surveiller les impressions 3D facilement et en toute sécurité.

, une application de préparation d'impression et de gestion de classe basée sur le cloud qui permet aux éducateurs de préparer, d'imprimer, de gérer et de surveiller les impressions 3D facilement et en toute sécurité. Accès à une vaste collection de ressources éducatives sur l'impression 3D. MakerBot Education ™ sur Thingiverse, qui comprend l'accès à des centaines de plans de cours et de projets pour tous les niveaux et sujets, et une communauté engagée d'éducateurs.

™ sur Thingiverse, qui comprend l'accès à des centaines de plans de cours et de projets pour tous les niveaux et sujets, et une communauté engagée d'éducateurs. Accessoires supplémentaires pour une impression sans faille. Chaque imprimante est livrée avec une (1) plaque de construction supplémentaire, une (1) spatule et une (1) paire de ciseaux.

Chaque imprimante est livrée avec une (1) plaque de construction supplémentaire, une (1) spatule et une (1) paire de ciseaux. Un support client de premier ordre assuré par une équipe d'experts.

« Le soutien à l'impression 3D et à l'enseignement STEAM reste l'un de nos principes fondamentaux. Nous sommes convaincus que le fait de rendre l'impression 3D plus accessible permettra aux étudiants de faire passer leur créativité au niveau supérieur. Avec le nouveau SKETCH Large, les éducateurs et les étudiants peuvent amplifier leurs idées et leurs conceptions, sans être gênés par les limites d'une imprimante », a déclaré Nadav Goshen, PDG d'UltiMaker. « Mais l'impression 3D ne se résume pas à l'imprimante, c'est pourquoi nous améliorons sans cesse notre écosystème éducatif - l'une des solutions d'impression 3D les plus complètes et les mieux établies du marché pour les éducateurs. Notre objectif est de donner aux éducateurs et aux étudiants les outils et les ressources dont ils ont besoin pour libérer leur créativité et ouvrir les possibilités d'apprentissage. »

La MakerBot SKETCH Large a fait l'objet de nombreux tests de fiabilité du système, de sous-systèmes et de qualité d'impression. Avec la chambre fermée de la SKETCH Large, la plaque de construction chauffée, le filtre à particules intégré et les capteurs de matériaux, les éducateurs peuvent imprimer de grands projets en toute tranquillité.

Le début de la livraison de SKETCH Large est prévue pour le mois de décembre.

Pour en savoir plus sur SKETCH Large, visitez le site www.makerbot.com/sketch-large/ .

À propos d'UltiMaker

UltiMaker est un leader mondial du secteur de l'impression 3D dont la mission est d'accélérer l'adoption de la fabrication additive en fournissant un écosystème complet d'impression 3D de bureau composé de matériel, de logiciels et de matériaux. UltiMaker associe deux des plus grandes marques d'impression 3D de bureau, Ultimaker et MakerBot, afin de promouvoir la disponibilité de solutions d'impression 3D accessibles et faciles à utiliser pour toutes les applications, tout en inspirant l'industrie vers un état futur de fabrication responsable et durable.

MakerBot, MakerBot Certification, MakerBot CloudPrint, MakerBot Education, MakerBot SKETCH, TOUGH et Thingiverse sont des marques ou des marques déposées de MakerBot Industries, LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 La compatibilité avec les matériaux MakerBot TOUGH™ peut être disponible peu après le début de l'expédition de SKETCH Large.

