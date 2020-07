Ultimaker lance une nouvelle solution logicielle, Ultimaker Essentials, pour aider les services informatiques des entreprises à surmonter les obstacles à l'adoption de la fabrication additive

Cette nouvelle plateforme à abonnement place le logiciel au cœur de l'entreprise et comprend une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne afin de combler le fossé des connaissances qui se creuse

UTRECHT, Pays-Bas, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Ultimaker, le leader mondial de l'impression 3D professionnelle, a lancé Ultimaker Essentials, une nouvelle solution logicielle créée pour aider les entreprises à surmonter les obstacles importants à l'adoption de la fabrication additive. Ultimaker Essentials permet aux entreprises d'intégrer l'impression 3D dans les infrastructures informatiques existantes et rend possible une distribution et une mise à jour sans heurts des logiciels d'impression 3D. Ce logiciel à abonnement payant permet d'éliminer plusieurs écueils informatiques évidents, comme la nécessité d'une meilleure gestion sur l'ensemble des flux de tâches et le déficit de connaissances qui existe dans le secteur de la fabrication.

Une vive préoccupation au sein des services informatiques des entreprises est la capacité de gérer efficacement et de manière centrale les logiciels d'impression 3D distribués. Ultimaker Essentials s'attaque à ce problème en s'assurant que les mises à jour et les modules d'extension soient distribués à tous les utilisateurs de l'organisation en même temps. Cela simplifie le processus, offrant une plus grande maîtrise pour plusieurs imprimantes 3D dans une organisation.

Ultimaker Essentials inclut également une toute nouvelle fonction de prise en charge directe et un catalogue de modules d'extension validés pour efficacement mettre à l'échelle les résultats d'impression 3D. Un abonnement à Ultimaker Essentials offre aux organisations une solution pour entreprise permettant d'adopter une infrastructure d'impression 3D complète.

« Étant l'un des piliers de l'Industrie 4.0, l'impression 3D est une composante essentielle des solutions et des processus d'entreprise tournés vers l'avenir », explique Jos Burger, PDG d'Ultimaker. « Face à la récente pandémie, les entreprises doivent comprendre, si elles ne l'ont pas déjà fait, que les chaînes logistiques mondiales et les flux de tâches de fabrication peuvent être facilement perturbés. La transition vers la distribution numérique et la fabrication locale est aujourd'hui imminente et plus impérative que jamais. Le lancement d'Ultimaker Essentials vise à combler ces lacunes et à éliminer les derniers obstacles à l'adoption de l'impression 3D. »

Dans le cadre de l'offre globale Ultimaker Essential, les utilisateurs ont accès à trois formations en ligne de l'Ultimaker 3D Printing Academy, qui est également lancée aujourd'hui. Selon le 3D Printing Sentiment Index 2019 d'Ultimaker, 69 pour cent des professionnels interrogés ont invoqué le manque de connaissances comme l'obstacle le plus fréquent, dont 40 pour cent ont mentionné l'absence des compétences nécessaires pour exploiter efficacement l'impression 3D. L'Ultimaker 3D Printing Academy aide les professionnels à surmonter ces obstacles avec des contenus triés sur le volet et mis au point spécialement pour les emplois d'aujourd'hui. Des cours proposés par l'Ultimaker 3D Printing Academy, que ce soit pour les novices ou les experts, seront également disponibles en dehors d'Ultimaker Essentials.

« Nous sommes très heureux de proposer l'Ultimaker 3D Printing Academy en tant que plateforme d'apprentissage de tout premier plan, laquelle s'enrichira sensiblement avec le temps », ajoute Nuno Campos, directeur marketing chez Ultimaker. « Ce n'est que la première étape de notre programme puisqu'au quatrième trimestre, nous élargirons l'Academy en publiant plusieurs cours à rôle et à thème, qui donneront lieu à d'autres certifications. Nous nous réjouissons à l'idée de la poursuite de l'adoption et de l'enseignement d'impression 3D, et nous sommes très heureux d'aider les entreprises à découvrir comment l'impression 3D peut profiter à leurs activités aujourd'hui et demain. »

Pour de plus amples informations sur Ultimaker Essentials, inscrivez-vous pour participer à notre webinaire en direct le 14 juillet 2020 à 21 heures SGT / 15 heures CEST / 9 heures EDT / 6 heures PDT. Plus d'informations sur https://ultimaker.com/software-launch.

