Ultimaker lanceert nieuwe software oplossing, Ultimaker Essentials, om IT-afdelingen van ondernemingen te helpen belemmeringen bij de adoptie van additive manufacturing te overwinnen

Nieuw op abonnementen gebaseerd platform plaatst software in het hart van de onderneming en omvat een nieuw eLearning-platform om de groeiende kenniskloof te overbruggen

UTRECHT, Nederland, 14 juli 2020 /PRNewswire/ -- Ultimaker, de wereldleider in professioneel 3D-printen, lanceerde vandaag Ultimaker Essentials, een nieuwe softwareoplossing die is ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het overwinnen van grote belemmeringen bij de adoptie van additive manufacturing. Ultimaker Essentials stelt bedrijven in staat 3D-printen op te nemen in bestaande IT-infrastructuren en zorgt voor een naadloze distributie en update van 3D-print software. Het betaalde, op abonnementen gebaseerde software aanbod pakt verschillende in het oog springende IT-pijnpunten aan, waaronder de behoefte aan beter beheer over workflows en de kenniskloof die bestaat in de maakindustrie.

Een grote zorg binnen IT-afdelingen van ondernemingen is de mogelijkheid om distributie- en 3D-printsoftware met succes en tevens centraal te beheren. Ultimaker Essentials lost dit probleem op door ervoor te zorgen dat updates en plug-ins tegelijkertijd worden uitgerold over gebruikers in een organisatie. Dit stroomlijnt het proces en biedt betere controle over meerdere 3D-printers in een organisatie.

Ultimaker Essentials bevat ook een gloednieuwe directe ondersteuningsfunctie en een catalogus met geverifieerde plug-ins om de output van 3D-printen effectief te schalen. Abonneren op Ultimaker Essentials biedt organisaties een enterprise-grade oplossing voor het aannemen van een volledige 3D-printinfrastructuur.

"Als een van de belangrijkste pijlers van Industrie 4.0 is 3D-printen een essentieel onderdeel van vooruitstrevende bedrijfsoplossingen en -processen," aldus Jos Burger, CEO van Ultimaker. "Na de recente pandemie moeten bedrijven snel beseffen, als ze dat nog niet hebben gedaan, dat wereldwijde toeleveringsketens en productieworkflows gemakkelijk kunnen worden verstoord. De overgang naar digitale distributie en lokale productie is nu op handen en meer dan ooit noodzakelijk. De lancering van Ultimaker Essentials is gericht op het dichten van deze hiaten en het wegnemen van de laatste belemmeringen bij het gebruik van 3D-printen."

Als onderdeel van het Ultimaker Essential-pakket hebben gebruikers toegang tot drie eLearning-cursussen van de Ultimaker 3D Printing Academy, die ook vandaag van start gaat. Ultimaker's 2019 3D Printing Sentiment Index ontdekte dat 69 procent van de ondervraagde professionals kennis als de meest voorkomende barrière noemde, waarvan 40 procent een gebrek aan noodzakelijke vaardigheden ter sprake bracht om 3D-printen goed te benutten. De Ultimaker 3D Printing Academy helpt professionals deze barrières te overwinnen met samengestelde en ontwikkelde inhoud die specifiek is afgestemd op de taken van vandaag. Cursussen in de Ultimaker 3D Printing Academy, variërend van beginnend tot expert-niveau, zullen ook los van Ultimaker Essentials beschikbaar zijn.

"We zijn verheugd om de Ultimaker 3D Printing Academy uit te rollen als een vooraanstaand leerplatform, dat in de loop van de tijd aanzienlijk zal groeien, "zegt Nuno Campos, CMO bij Ultimaker. "Dit is slechts de eerste stap van ons programma, aangezien we in het vierde kwartaal de Academy zullen uitbreiden door het uitbrengen van meerdere op rollen en onderwerpen gebaseerde cursussen, wat zal leiden tot aanvullende certificeringen. We kijken uit naar de voortdurende acceptatie en opleiding van 3D-printen en zijn enthousiast om bedrijven te helpen ontdekken hoe 3D-printen hun bedrijf nu en in de toekomst kan helpen."

Voor meer informatie over Ultimaker Essentials kunt u zich registreren om deel te nemen aan ons live webinar op 14 juli 2020 om 21.00 uur SGT / 15.00 uur CEST / 9.00 uur EDT / 6.00 uur PDT. Aanvullende informatie is te vinden op https://ultimaker.com/software-launch.

Over Ultimaker

Sinds 2011 heeft Ultimaker een open en gebruiksvriendelijke oplossing van 3D-printers, software en materialen gebouwd waarmee professionele ontwerpers en ingenieurs elke dag kunnen innoveren. Tegenwoordig is Ultimaker de marktleider in professioneel 3D-printen. Vanuit kantoren in Nederland, New York, Boston en Singapore - plus productiefaciliteiten in Europa en de VS - werkt het wereldwijde team van meer dan 400 medewerkers samen om de transitie van de wereld naar digitale distributie en lokale productie te versnellen. Ultimaker.com

