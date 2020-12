Últimos días para obtener cobertura de salud para el 1 de enero

LOS ANGELES, CA, 23 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Al igual que muchas otras personas, Antonio González perdió su trabajo cuando la empresa para la cual trabajaba cerró sus puertas debido a la recesión económica creada por COVID. A principios de diciembre, Antonio decidió llamar a Covered California para averiguar si calificaba para un seguro de salud a bajo precio.

"Llamé a Covered California para ver puedo obtener una aseguranza. Perdí mi trabajo y la aseguranza médica, y ahora no sé qué hacer si me enfermo… me da miedo no tener un seguro" agregó Antonio.

Recientemente Covered California anunció que extendió el plazo para inscribirse y que, por primera vez, le dará la oportunidad a los consumidores de que se inscriban hasta el 30 de diciembre de comenzar su cobertura el 1 de enero del 2021. Lo único que se les pide a los consumidores es que hagan su primer pago inmediatamente.

"La pandemia continúa teniendo un impacto devastador en nuestras vidas y Covered California quiere darle a quienes no tienen seguro médico la posibilidad de tener el tiempo para inscribirse y comenzar el 2021 con cobertura de salud" dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

De acuerdo con datos oficiales, hay alrededor de 1.2 millones de californianos que califican para subsidios a través de Covered California o a MediCal y que no lo saben. Se estima que más de la mitad, unos 650,000 de estas personas son latinos.

La cantidad de ayuda financiera que reciben los consumidores variará según su edad, el ingreso familiar anual y el costo de la atención médica en su región.

Para González, tener un seguro de salud es mejor que comprar algo que dure más de un par de semanas. "Prefiero comprar un seguro que otra cosa que no va servir o no me va a gustar en unos meses", dijo.

Para más información o para hablar con un agente certificado llame al 1-866-438-6760.

www.coveredca.com/espanol

Metro Región Personas sin seguro que califican para ayuda financiera Norte California & Valle de Sacramento 139,000 Área de la Bahía 122,000 Costa Central 60,000 San Joaquín, Valle Central, Kern 163,000 Los Ángeles 338,000 Inland Empire 192,000 Orange 88,000 San Diego 100,000 Total 1,202,000

