Ultra Clean étend sa présence mondiale avec une nouvelle usine à Cavan, en Irlande, créant ainsi une centaine d'emplois

HAYWARD, Calif., 7 mars 2022 /PRNewswire/ -- Ultra Clean Holdings Inc. (Nasdaq : UCTT), a annoncé aujourd'hui la création d'un centre de nettoyage de technologie avancée (ATCC pour Advanced Technology Cleaning Centre) à Cavan, en Irlande.

Cet investissement représente une étape clé dans les plans d'expansion mondiale d'UCT, qui soutient la demande croissante dans l'industrie des semi-conducteurs. L'ATCC irlandais fera partie de la division Services de l'UCT, qui fournit des services de nettoyage et de revêtement de pièces de chambres d'outils ultra-haute pureté, ainsi que des services d'analyse de la micro-contamination aux fabricants de puces et aux fournisseurs d'équipements. Cavan, en Irlande, sera le 15e site de services d'UCT et soutiendra principalement Intel Corporation et d'autres clients basés en Europe.

Le projet, qui créera une centaine d'emplois lorsqu'il sera pleinement opérationnel, est soutenu par le gouvernement irlandais par l'intermédiaire de l'agence irlandaise pour les investissements étrangers, IDA Ireland.

Saluant cette annonce, le Tanaiste et ministre de l'entreprise, du commerce et de l'innovation, Leo Varadkar TD, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Ultra Clean Holdings à Cavan, où l'entreprise disposera d'un riche vivier de talents pour pourvoir ces 100 nouveaux emplois. Les puces à semi-conducteurs sont devenues essentielles à notre vie quotidienne et cette dépendance ne fera que croître. Ce centre de nettoyage de technologie avancée est un ajout vraiment bienvenu pour l'industrie florissante des semi-conducteurs ici - une industrie que nous souhaitons développer davantage. Je souhaite à l'équipe tout le succès possible. »

« En tant que leader mondial du nettoyage et de l'analyse de pièces ultra-propres, nous sommes fiers de nous associer à IDA Ireland pour étendre notre présence mondiale et faire progresser notre technologie de pointe », a déclaré Bill Bentinck, président d'UCT Services. « Cette installation de pointe nous permettra de mieux servir et d'apporter de la valeur à notre clientèle européenne et de capitaliser sur les opportunités de croissance à plus long terme. »

Martin Shanahan, directeur général d'IDA Ireland, a ajouté : « Cet investissement est le bienvenu pour l'Irlande, pour Cavan et pour la région du Nord-Est. Les capacités de fabrication et d'analyse de l'UCT renforceront le niveau d'expertise du secteur des semi-conducteurs et permettront à la région d'attirer d'autres investissements de ce type. IDA Ireland continue de mettre l'accent sur l'obtention d'investissements pour les sites régionaux. Je souhaite à l'UCT beaucoup de succès dans cette entreprise. »

« L'UCT s'engage depuis longtemps en faveur du développement durable et s'efforce continuellement de minimiser son impact sur l'environnement », a déclaré Shay Torton, vice-président des opérations de l'UCT pour la région EMEA. « Le nouveau site sera construit avec des solutions durables dans la mesure du possible, et nous nous engageons à renforcer l'économie et la communauté de Cavan en étant un partenaire actif et un bon voisin. » En savoir plus sur les initiatives ESG de l'UCT Initiatives ESG de l'UCT ."

La construction de l'usine de fabrication de 53 000 mètres carrés située sur le parc commercial et technologique IDA Ireland à Killgarry, Cavan, progresse et devrait être achevée au troisième trimestre de cette année. Les postes à pourvoir dans la nouvelle installation comprendront des postes d'ingénierie, de fabrication, d'installations, d'expédition et de réception sur site, de contrôle de la qualité, de vente et de service à la clientèle. Le site devrait être opérationnel au troisième trimestre 2022. Veuillez consulter la page Carrières européennes de l'UCT pour connaître les offres d'emploi correspondantes au fur et à mesure qu'elles sont publiées.

